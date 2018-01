Geisinger Narren außen vor Zum Faschingsempfang in der Staatskanzlei ist der Ski- und Eisfasching nicht geladen. Zum wiederholten Mal.

Wenn der Geisinger Ski- und Eisfasching durch den Ort zieht, dann ist richtig was los. © Egbert Kamprath

Altenberg/Dresden. Wenn Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) am Freitag über 100 Närrinnen und Narren aus Vereinen in ganz Sachsen in der Staatskanzlei empfängt. wird kein Geisinger dabei sein. „Wir haben keine Einladung erhalten“, sagt der Präsident des Geisinger Ski- und Eisfaschings, Thomas Langer. Und das sei nicht zum ersten Mal so. In den letzten drei Jahren sei das so gewesen. Anfangs habe man nachgefragt, diesmal habe man darauf verzichtet. „Wir wären gern gefahren“, sagt der Präsident. Als der Verein noch eingeladen wurde – dafür zuständig ist der Verband Sächsischer Carneval –, sei man mit einer kleinen Abordnung dabei gewesen. Zu der gehörten das amtierende Prinzenpaar, Gardisten und Mitglieder des Elferrates.

Laut Staatskanzlei werden die Narren ein Programm aufführen. (SZ/mb)

