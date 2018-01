Geisinger Hang wird beschneit Die Schneekanonen sorgten in Geising für einen Einsatz der Feuerwehr.

In Geising laufen gegenwärtig die Schneelanzen. © Egbert Kamprath

Geising. Eine vermeintliche Rauchschwade war am Sonnabend Anlass für einen Feuerwehreinsatz in Geising. Die Brandbekämpfer wurden gegen 9.30 Uhr zum Skilift gerufen. „Uns war schon klar, dass es die Schneekanonen sind“, sagt Ortswehrleiter Detlef Grießbach. Trotzdem habe man die Meldung in der Rettungsleitstelle ernst genommen und sei rausgefahren, um das Gebiet zu kontrollieren. „In der Gegend stehen auch unbewohnte Gebäude.“ Letztlich blieb es aber beim Fehlalarm.

Die Schneekanonen laufen indes weiter. Der Kunstschnee soll die Grundlage für eine gute Piste sein. Diese Rechnung geht aber nur auf, wenn es in den nächsten Tagen wie angekündigt schneit, sagt Betriebsleiter Manuel Püchel. Sollte das eintreffen, könnte er den Skihang am Sonnabend zum ersten Mal öffnen. (SZ/mb)

zur Startseite