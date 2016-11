Geisinger empfehlen sich beim Olympia-Test Bei der Turnierpremiere im Gründelstadion freuten sich aber vor allem zwei Weltmeister.

zurück Bild 1 von 3 weiter Andy Büttner lässt einen Curling-Stein über das Eis gleiten. Der frühere deutsche Juniorenmeister holte das Turnier nach Geising. © Egbert Kamprath Andy Büttner lässt einen Curling-Stein über das Eis gleiten. Der frühere deutsche Juniorenmeister holte das Turnier nach Geising.

Zuschauer verfolgen das internationale Curling-Turnier im Gründelstadion. Zur Eröffnung kamen viele Schüler vorbei. Sie konnten den Sport auf einer extra Bahn testen.

Anastasia Bryzgalova vom russischen Gewinnerteam überzeugte im Osterzgebirge mit Präzision und taktischer Finesse.

Spannend bis zum Schluss soll es sein: Um Curling noch interessanter – vor allem – für das Fernsehpublikum zu machen, wird es nach Regeländerungen künftig bei Olympia als zusätzlichen Wettbewerb das sogenannte Mixed Doubles geben. Dazu werden erstmals bei den Winterspielen 2018 im südkoreanischen Pyeongchang neben den jeweiligen Wettkämpfen mit Viererteams der Männer und Frauen auch ebendiese gemischten Duos um Edelmetall kämpfen. Derartige Wettkämpfe gab es bereits – und nun war aber auch der 1. SCV Geising Gastgeber für so ein international hochkarätig besetztes Turnier, das Teil der Curling Champions Tour CCT ist.

20 Teams aus elf Nationen kamen nun zu dem in diesem Jahr besonderen Saisonauftakt ins Geisinger Gründelstadion. Auch das russische Weltmeisterduo mit Anastasia Bryzgalova und Alexander Krushelnitskiy war dabei. Das Team, das sich bei der diesjährigen WM in Schweden Gold geholt hatte, sicherte sich jetzt auch bei dem CCT-Pokal in Geising den Sieg. Silber und Bronze gingen indes an tschechische Duos.

Die Lokalmatadoren hatten bei der Turnierpremiere im Osterzgebirge ebenfalls Grund, zufrieden zu sein. Denn die Geisinger Andy Büttner und Julia Meißner erkämpften sich Rang fünf – als bestes deutsches Team, hinter einem Duo aus Estland.

„Das ist schon spannender, aus spielerischer und taktischer Sicht ist es ein anderes Level“, erklärt Büttner. Der 25-Jährige tritt diese Saison mit Julia Meißner erstmals in jener Curling-Variante an. Ihr Ziel ist der Start bei den Deutschen Meisterschaften Anfang 2017 in Hamburg. Büttner war es auch, der das CCT-Turnier über Kontakte nach Geising geholt hatte. Womöglich gibt es nach der geglückten Premiere in der Saison 2017/18 eine Neuauflage des Turniers.

Zunächst stehen kommendes Wochenende aber die regionalen Schul- und Betriebstitelkämpfe im Gründelstadion an.

