Geisinger Charme-Offensive Privateigentümer und Stadt haben den Stadtkern attraktiver gemacht. Auch dank von Fördermitteln – kein Einzelfall.

Aus der Ruine in der Mühlgasse machte Heiko Zier ein Schmuckstück. Hier entstanden Wohnungen.

Das Haus in der Mühlgasse vor der aufwendigen Sanierung.

Christa Dietrich hat viel Freude mit ihrem hübschen Fachwerkhaus in der Engen Gasse. Es ist eine Augenweide und beliebtes Fotomotiv.

Das Fachwerkhaus in der Engen Gasse vor der Sanierung.

Nicht wieder zu erkennen: Markus Bierig hat sein Haus in der Engen Gasse saniert. Es wurde vermutlich um 1700 gebaut. Fast wäre es abgerissen worden.

Das Haus von Markus Bierig stand kurz vor dem Abriss.



Geising. Die Stadt schmiegt sich lieblich in die Berge. Hübsche Häuschen, enge Gassen – das Städtel hat Charme. Doch der drohte zu verblassen oder – besser gesagt – zu zerbröckeln. Ganz drastisch zu besichtigen war das auf der Mühlgasse 1. Einheimische erinnern sich ungern an diesen Schandfleck, sprechen von einer Mistbude, die hier bis vor wenigen Jahren stand und für Ärger sorgte. Das Haus war abgewirtschaftet.

Wer heute vor dem Gebäude steht, kann das nicht glauben. Heiko Zier, Bauunternehmer aus Lauenstein, kaufte das Haus und machte ein Schmuckstück daraus. Er baute die Ruine zu einem Wohnhaus um. Dabei kam ihm sicher seine Fachkenntnis zugute. Doch Zier musste auch viel, viel Geld in die Hand nehmen, um das mehr als 200 Jahre alte Gebäude zu sanieren und auf zeitgemäßen Standard zu bringen. Es gehörten schon Mut und Fantasie dazu, sich solch einen Umbau aufzuladen. Der Staat wusste darum, auch um die Sorge, dass gerade ländliche Gebiete mit der Zeit unattraktiv werden und veröden könnten. Deshalb setzten Bund, Land und Kommunen nach der Wende finanzielle Anreize. Es wurden Anfang der 90er-Jahre Sanierungsprogramme aufgelegt. Dippoldiswalde, Glashütte, Bärenstein, Altenberg und auch Geising ergriffen die Chance. So wie Heiko Zier nutzten die Städte selbst, aber vor allem Privateigentümer die Möglichkeit, Fördermittel in Anspruch nehmen zu können. Das erleichterte dem einen oder anderen die Entscheidung, ihre Häuser zu sanieren. Dazu gehörte auch Christa Dietrich, die in einem kleinen, aber feinen Fachwerkhaus in der Engen Gasse in Geising lebt. Schon 1530 sei das Haus erstmals urkundlich erwähnt worden, erzählt sie. „Ich liebe den Stil des Hauses“, sagt sie. Außerdem atmet das Häuschen Familiengeschichte. „Hier wohnten schon meine Vorfahren drin.“ Deshalb war es ihr ein Bedürfnis, das Gebäude zu erhalten. „Das musste ich machen.“ Und sie kann stolz darauf sein. Viele Gäste bleiben heute vor ihrem Haus stehen und machen ein Foto.

Über Jahre sind Millionen Euro in die Stadtkerne allein im heutigen Gemeindegebiet Altenberg geflossen. Dass sich das nicht nur für die Eigentümer gelohnt hat, konnte die Kommunalentwicklung Mitteldeutschland GmbH am Beispiel von Geising deutlich machen. Das Sanierungsgebiet umfasst reichlich 24 Hektar, in dem im Jahr 1992 genau 554 Einwohner lebten. Elf Prozent an Wohnraum stand zu dem Zeitpunkt leer. Durch Sanierungen an öffentlichen Einrichtungen und rund 118 Privatgebäuden – 88 Eigentümer nahmen Fördermittel in Anspruch – wurde das Gebiet so attraktiv, dass entgegen dem demografischen Wandel die Einwohnerzahl stieg. 698 Geisinger leben 22 Jahre später hier.

Die Sanierungsgebiete haben eine Wertsteigerung erfahren. Das Gesetz sieht deshalb vor, dass private Grundstückseigentümer einen Ausgleich zahlen müssen. Die Stadt räumt die Möglichkeit ein, die Beiträge vorfristig zu begleichen. Wer der Ablösevereinbarung bis Jahresende zustimmt, erhält 20 Prozent Rabatt. Das Geld kann die Stadt dann behalten und wieder investieren – in die Charme-Offensive.

