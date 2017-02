Geisinger bereiten Stadtfest vor

Das Grundgerüst und der Termin stehen bereits. Jetzt geht es an die Feinarbeit fürs Stadtfest im September, sagt Geisings Ortsvorsteher Silvio Nitschke (Wählervereinigung). Dann will der Altenberger Stadtteil die Gründung Neugeisings vor 555 Jahren feiern. Ganz so groß wie zur 550-Jahr-Feier vor fünf Jahren werde die nicht ausfallen, sagt Nitschke. Dennoch will man die Gelegenheit nutzen. „Denn das nächste Jubiläum steht ja erst in zwanzig Jahren an.“

Das Fest findet vom 15. bis zum 17. September statt. Am Freitag wird es Veranstaltungen für die Jugend geben. Am Sonnabend soll im Stile eines Oktoberfestes gefeiert werden. Zum Abschluss am Sonntag ist ein Frühschoppen geplant. Außerdem soll am Wochenende der Film vom letzten Umzug gezeigt werden.

Da alle Veranstaltungen im Gründelstadion stattfinden werden, brauche man keine Schlecht-Wetter-Varianten planen, sagt Nitschke. (SZ/mb)

