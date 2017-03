Geising startet ins Lutherjahr Pfarrer Großmann wird nicht nur alte Texte vortragen. Er möchte auch den Bogen zur Gegenwart spannen.

Geisings Pfarrer Markus Großmann lädt ab Sonntag zur „Expedition zur Freiheit“ ein. Wer möchte, kann mit ihm auf Entdeckungstour gehen. In deren Mittelpunkt steht die Reformation, die vor 500 Jahren von Martin Luther initiiert wurde. © Egbert Kamprath

Von Martin Luther können wir immer noch einiges lernen. Davon ist Geisings Pfarrer Markus Großmann fest überzeugt. Zusammen mit dem Kirchenvorstand hat er nach einem Format gesucht, wie er die Kerngedanken des Reformators neu erzählen kann. Schließlich jährt sich dessen legendärer Thesenanschlag zu Wittenberg in diesem Jahr zum 500. Mal. Der Geisinger wurde fündig. Unter dem Titel „Expedition zur Freiheit“ lädt er zur 40-tägigen Reise durch die inspirierende Welt der Reformation ein. Im Mittelpunkt steht die Freiheit.

„Dieser Gedanke ist die ganze Leidenschaft Martin Luthers“, sagt Markus Großmann. Die Sehnsucht nach Freiheit wurde zur Keimzelle der Reformation. Luther wandte sich gegen einengende Strukturen, falsche Gottesbilder und zerstörerische Ängste. Dabei habe es sich Luther nie leicht gemacht. Lange rang er um seine eigene Position, um seine persönliche Haltung zu Gott. „Das schätze ich an ihm und in dieser Beziehung ist er für mich ein Vorbild“, sagt der Pfarrer. Er ist davon überzeugt, dass Luthers Freiheitsliebe auch noch 500 Jahre nach dem Thesenanschlag aktuell ist.

Darüber wird gepredigt zurück 1 von 6 weiter 5. März, 10 Uhr, Kirche Geising, „Warum Gnade das Fundament echter Freiheit ist“. 12. März, 10 Uhr, Gemeindesaal Liebenau; „Wie Glaube den Weg zur Freiheit ebnet“. 19. März, 10 Uhr, Kirche Altenberg, „Warum Christus uns die Bedeutung der Freiheit zeigt“. 26. März, 10 Uhr, Kirche Geising, „Was die Bibel zur Quelle der Freiheit macht“. 2. April, 10 Uhr, Gemeindesaal Liebenau, „Wie die Kirche ein Ort der Freiheit werden kann“. 9. April, 10 Uhr, Kirche Altenberg, „Wie wir Freiheit wirklich erleben“.

Das möchte er in verschiedenen Formen allen Interessierten nahebringen. Geschehen soll das in der Zeit vom 5. März bis 9. April in den Gemeinden rund um den Geisingberg. Dazu hat Markus Großmann sechs Predigten zu Kernthemen der lutherischen Theologie vorbereitet. Außerdem startet er ein Leseprojekt, in dem biblische Erzählungen, kluge Glaubenstexte und biografische Kurzgeschichten vorgestellt werden. In kleinen Gruppen sollen die Fragen des Glaubens diskutiert werden. Der Grundtenor hierbei ist: „Was haben die Texte mit meinem heutigen Leben zu tun“, sagt Pfarrer Großmann.

Wie es sich für eine Expedition gehört, wird der Auftakt etwas Besonderes sein. So ist es auch hier. Die Aktion beginnt zum Gottesdienst am Sonntag in Geising. So viel sei verraten: Markus Großmann wird als briefschreibender Martin Luther vor die Gemeinde treten und ihr die Frage stellen, die den Reformator zeitlebens beschäftigte: „Wie schaffe ich es, dass Gott mich annimmt?“ Bis zu Luther galt der Grundsatz, dass man nur durch gute Werke in den Himmel kommt. Nach dem Studium der Schriften kam der Reformator aber zum Schluss, dass Gott nichts fordert. „Er nimmt uns an, wie wir sind. Diese Idee hatte eine große Sprengkraft“, sagt Großmann. Denn auf diesen Grundsatz entwickelte Luther eine Theologie, die sich dank des Buchdrucks schnell verbreitete und 1539 auch das Osterzgebirge und damit Geising erreichte. „Würde Luther heute leben, wäre er sicher ein Prominenter, der in vielen Talkshows auftreten würde“, sagt Großmann. Aber auch so ist er populär wie zu seinen Lebzeiten. Die Geisinger Expeditionsreise dürfte das noch befördern.

zur Startseite