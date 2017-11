Geising startet in die Eissaison

Wann kann in dieser Saison Schlittschuh gefahren werden? Das Gründelstadion bietet auch in dieser Saison wieder feste Öffnungszeiten für Schlittschuhläufer an. Geöffnet ist es am Dienstag von 14 bis 18 Uhr, am Mittwoch von 16 bis 19 Uhr, am Donnertag 14 bis 18 Uhr sowie am Sonnabend und Sonntag jeweils von 11.30 bis 18.30 Uhr. An Feiertagen und in den Ferien gibt es andere Öffnungszeiten. An diesen Tagen ist das Schlittschuhlaufen im Gründelstadion von 11.30 bis 18.30 Uhr möglich.

Warum öffnet das Gründelstadion nicht am Montag und Freitag? An beiden Tagen wird in der Halle Curling gespielt. Am Montag wird trainiert. Freitags bietet das Gründelstadion Schnupperstunden an. Jeder, der sich im Curling ausprobieren möchte, kann das beim sogenannten Gästecurling tun. In den Weihnachts- und Winterferien bietet das Gründelstadion diesen Service auf der Außenbahn durchgehend an. Beim Curling arbeitet die Stadt eng mit dem 1. Sächsischen Curlingverein Geising zusammen. Dieser sichere die Trainingseinheiten ab und stelle das Fachpersonal zur Betreuung der Termine, sagt Reuter. Die anderen Zeiten – vor allem die am Abend – haben Eishockeyspieler gebucht. Acht Teams haben sich dafür bei der Stadt angemeldet.

Muss ich mir eigene Schlittschuhe mitbringen? Das ist nicht notwendig. Im Gründelstadion können sich große und kleine Besucher Schlittschuhe ausleihen. „Alle Leihschuhe sind vorbereitet, gereinigt und geschliffen“, sagt Marcel Reuter. Geplant ist, dass das Gründelstadion im kommenden Jahr neue Schlittschuhe erhält.

Was kostet das Schlittschuhlaufen im Gründelstadion? Die Stadt Altenberg hat nicht an der Preisschraube gedreht. Deshalb kostet die Einzelkarte für Erwachsene (ab 16 Jahre) weiterhin 3,50 Euro, Kinder und Jugendliche zahlen 2,50 Euro. Die Karte für eine Familie, bestehend aus zwei Erwachsenen und einem Kind, kostet acht Euro, für jedes weitere Kind sind zwei Euro zu zahlen. Die Stadt bietet auch Saisonkarten an. Erwachsene müssen dafür 60 Euro hinlegen, für Kinder und Jugendliche gibt es diese für 40 Euro. Wer sich Schlittschuhe ausleihen möchte, bezahlt pro Paar 3,50 Euro.

Welchen Vorteil haben Besucher, die eine Gästekarte besitzen? Wer in Altenberg Urlaub macht und Kurtaxe zahlt, bekommt eine Gästekarte. Mit der gibt es ein paar Rabatte im Gründelstadion. Die Einzelkarte kostet 50 Cent weniger, bei der Schlittschuhausleihe kann man einen Euro sparen.