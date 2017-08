Geiselnahme in Weißkeißel Ein Mann bringt vor dem Asylbewerberheim erst zwei Kinder und dann seine Frau in seine Gewalt. Er fordert Medikamente.

Weißkeißel. Eine Geiselnahme ist am Dienstagabend in Weißkeißel glimpflich ausgegangen. Nach Angaben von Martyna Fleischmann, Sprecherin der Polizeidirektion Görlitz, hatte ein 32-jähriger Bewohner des Asylbewerberheims an der Kaupener Straße gegen 20.50 Uhr einen nur wenige Monate alten Säugling in seine Gewalt gebracht. Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst eilten zum Ort des Geschehens.

„Kurz darauf, ließ der Mann von dem Mädchen ab, übergab es zurück an seine Mutter und nahm ein weiteres Kind als Geisel“, schildert die Polizeisprecherin. Der Libanese habe dem achtjährigen Jungen ein Messer an den Hals gehalten und forderte von den Einsatzkräften unter anderem Medikamente. Beamte des Polizeireviers Weißwasser sowie des Einsatzzuges der Polizeidirektion Görlitz versuchten, den Geiselnehmer zum Aufgeben zu bewegen. Dieser ließ kurz darauf von dem Kind ab und brachte stattdessen die 27-jährige Mutter ebenfalls in seine Gewalt. In der Zwischenzeit wurde das Asylbewerberheim evakuiert.

Nachdem ein Mitarbeiter des Rettungsdienstes dem Mann die geforderten Medikamente übergab, ließ dieser von seiner Frau ab. Beamte des Spezialeinsatzkommandos (SEK) nutzten den kurzen Moment der Übergabe, überwältigten den 32-Jährigen und nahmen ihn vorläufig fest. Wie die Polizei weiter berichtet, hatte der Mann 1,28 Promille Alkohol im Blut.

Ein Krankenwagen brachte die beiden Kinder sowie die Mutter zunächst in ein Krankenhaus. Kriminaltechniker sicherten Spuren vor Ort. Die Ermittlungen dauern an. (szo)

