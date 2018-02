Aus dem Gerichtssaal Geiselnahme entpuppt sich als Abrechnung mit Dieb Körperverletzung und Nötigung ja – Freiheitsberaubung und erpresserischer Menschenraub nein. Beide Angeklagte schuldig.

Tja, hätten die Ermittler mal früher den Wachdienst in dem Prohliser Hochhaus befragt, ihnen wäre eine peinliche Schlappe erspart geblieben. Am 1. Mai beendete die Polizei eine mutmaßliche Geiselnahme in einem Hochhaus am Albert-Wolf-Platz. Ein Tunesier hatte sich die ganze Nacht in der Gewalt von zwei Tätern befunden, die ihn massiv geschlagen hatten und die von ihm oder dessen Vater in Tunesien bis zu 2 300 Euro gefordert haben sollen.

Doch nun im Prozess entpuppt sich die Nacht als weit weniger gravierend. Am Montag wurden die beiden Täter, Moncef A. (45) aus Tunesien und Yassine A. (27) aus Marokko, am Landgericht Dresden verurteilt – allerdings nicht für erpresserischen Menschenraub und Freiheitsberaubung, wie es die Staatsanwaltschaft bis zuletzt gefordert hatte, sondern wegen gefährlicher Körperverletzung und Nötigung. Der 45-Jährige, der auch wegen bewaffneten Drogenhandels verurteilt wurde, erhielt als Haupttäter eine Freiheitsstrafe von drei Jahren und neun Monaten. Der 27-Jährige muss für 14 Monate ins Gefängnis.

Der Geschädigte Oussama F. wollte von Moncef A. Haschisch kaufen. Die Wohnung 204 war dafür eine bekannte Anlaufstelle. Allerdings hatte Moncef A. den Kunden im Verdacht, ihm Tage zuvor 2 000 Euro gestohlen zu haben. Davon war auch das Gericht nach der dreimonatigen Beweisaufnahme überzeugt. Um das Geld zurückzubekommen, habe Moncef A. und der Mitangeklagte den Geschädigten mit einem Baseballschläger geschlagen und gewürgt, sagte der Richter nun.

Erst im Prozess kam heraus, dass der Sicherheitsdienst des Hauses an der Wohnung 204 war und mit den Bewohnern gesprochen hatte, weil sich eine Nachbarin nach Mitternacht über Lärm beschwert hatte. Die Angeklagten hatten ein Fitnessgerät aufgebaut. Die Männer sollen den Wachdienst sogar in die Wohnung gebeten haben. Von einer Geiselnahme war dort jedoch nichts mitzubekommen. (SZ/lex)

