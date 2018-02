Geile E’s machen Kamenz unsicher Nicht nur der Schlips des OB, sogar der seines neuen Vize Thomas Käppler musste dran glauben. Bei Wodka und Eierlikör.

Geteiltes Leid ist halbes Leid: Nicht nur der OB-Schlips wurde gestutzt, auch der vom neugekürten OB-Vize im Rathaus. Stadtsprecher Thomas Käppler hielt sich tapfer. Man sieht ihm aber schon an, dass er viel lieber im Hintergrund agiert. © René Plaul

Kamenz. Am Mittwochabend wurde Stadtsprecher Thomas Käppler vom Stadtrat – wenn auch nur vorübergehend – als einer der beiden OB-Stellvertreter in der Verwaltung bestellt, prompt war er an der Seite des Chefs zur Weiberfastnacht am Donnerstag schon eine Zielfigur der Geilen E‘s. Die erstmals von „Ekatarina aus Nowosibirsk“ (KKC-Ikone Ina Förster hat ihr alter Ego gewechselt!) angeführte wilde Schar knöpfte sich nicht nur den Schlips des Ober-, sondern ausdrücklich auch den des „Unterbürgermeisters“ vor, der so lange im Amt bleiben wird, bis die Nachfolge von Elvira Sch. nicht geklärt ist, der ja selbst eine große Nähe zu den Geilen E‘s nachgesagt wurde, hier aber fehlte. Wie auch die livemusikalischen Begleiterinnen des Trosses: Esther hat Schulter und ihre Ersatzgitarristin Knie. So kam die Musi diesmal aus der Konserve, was der Stimmung aber keinen Abbruch tat. Wie immer bei Sekt und Eierlikör – aber nicht nur! Ekatarina forderte einen Wodka ein, und bekam prompt „Sto Gramm“ eines bürowarmen Klaren aus Minsk serviert. Das alte Weib verwechselte den „Kristall“ mit „Crystal“, hielt sich aber ansonsten ausgesprochen tapfer.

Opa-Test für kappentragenden OB

Wie auch der kappentragende OB. Er musste immerhin den Opa-Test bestehen. Also der Baby-Puppe die Windeln wechseln und Babybrei mit rosa Löffeln verkosten. Zum Glück blieb ihm die Anprobe des Kleinkinder-T-Shirts mit der Aufschrift „Dräggschbads“ erspart. Die Geilen E’s verewigten sich auf dem Stoff, und so hat der frischgebackene Großvater schon mal ein prima Mitbringsel, wenn es zum nächsten Enkelbesuch geht. Der Rest der femininen Kampfansagen wie „Stock – steif!“ und so weiter war wie immer nicht ganz jugendfrei. Und falls in der zurzeit allgegenwärtigen #metoo-Kampagne es mal in die andere Richtung gehen sollte, hätten sowohl der Ober- als auch sein Unterbürgermeister durchaus gute Chancen auf schlagzeilenträchtiges Mitgefühl.

Die Geilen E‘s sind auch diesmal weitergezogen. Erstmals aber zu wichtigen Sponsoren. Die Sonderfahrt führte sie z. B. zu Auto-Elitzsch, Reifen-Wenzel, TV-Fischer oder Bäcker-Kahre. Ein besonderer Höhepunkt sollte schließlich der Sturm auf den Obi-Markt am unteren Kaufland werden. Weitere Ausschreitungen soll es nicht gegeben haben, aber womöglich hält der Chef der Ortspolizeibehörde sie einfach nur im Stadium der Nichtöffentlichkeit ...

