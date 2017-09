Geibeltbad taucht eine Weile ab Pirnas Schwimmstätte wird ab 4. September gründlich gereinigt. Und es ziehen eine ganze Reihe Neuheiten ein.

Bis 22. September bleibt das Geibeltbad zu. © Daniel Förster

Es hat sich vorübergehend ausgeplanscht: Im Pirnaer Geibeltbad steht vom 4. bis 22. September die alljährliche Großreinigung auf dem Plan. Der Betreiber der Schwimmstätte, die Stadtwerke Pirna, schließt daher Badehalle und Sauna für drei Wochen. Während der Schließzeit wird der Innenbereich des Bades gründlich geputzt. Ebenfalls auf dem Programm steht, die Badtechnik zu warten und zu reparieren. Neben diesen turnusmäßigen Arbeiten zeihen aber eine Reihe von Neuheiten ins Bad. So werden nach Auskunft der Stadtwerke Handwerker die Heizungsanlage komplett umbauen und auf Fernwärme umrüsten. Darüber hinaus schließen die Fachleute ein neues, leistungsfähiges Blockheizkraftwerk an, das das Bad künftig mit Strom und Wärme versorgt. Zudem wollen die Stadtwerke die dreiwöchige Schließzeit dafür nutzen, das komplette Kassensystem zu erneuern. Neben neuer Computertechnik werden neue Drehkreuze und Kassenautomaten installiert und in Betrieb genommen. Klappt alles reibungslos, sind sämtliche Arbeiten am 22. September erledigt. Einen Tag später, am 23. September, öffnen die Stadtwerke das gereinigte und technisch aufgerüstete Bad 10 Uhr wieder für den Besucherverkehr. Bade- sowie Saunalandschaft können dann wie gewohnt in Beschlag genommen werden. Das Geibelt-Freibad feiert in diesem Jahr 80. Geburtstag, Badehalle und Saunalandschaft kamen 2001 dazu.

