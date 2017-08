Geibeltbad feiert 80. Geburtstag Mit Arschbomben vom Zehnmeterturm wird das Jubiläum in Pirna begangen. Und natürlich ist noch viel mehr los.

Spritzig geht es zu bei der Geburtstagsparty im Bad. © Daniel Förster

Eine Arschbombe als Geburtstagstusch: Die Stadtwerke Pirna nehmen den diesjährigen Wettbewerb, wer vom Zehnmeterturm möglichst laut- und fontänenstark mit dem Allerwertesten voran ins Wasser klatscht, gleich zum Anlass für eine große Fete. Das Geibeltbad in Pirna wird in diesem Jahr 80 Jahre alt, am 13. August steigt ab 10 Uhr die große Geburtstagsparty. Für die Gäste gibt es so einiges: Unterhaltung, Spaß, Sport und Spiel. Nach Auskunft der Stadtwerke sind unter anderem das Modeteam Dresden mit Modenschau und Bodypainting dabei, ebenso die Wilden Springer mit Akrobatik vom Zehnmeterturm, darüber hinaus gibt es eine Synchronschwimm-Show. Und wer von den Gästen keine Höhenangst hat, kann beim großen Arschbombenwettbewerb vom Zehner mitmachen. Ambitionierte Springer können sich dafür an der Bad-Kasse anmelden, dort gibt es die Formulare. Wer zudem kostümiert kommt, hat die Chance, einen Preis für das originellste Badeoutfit abzugreifen.

Pirna verdankt das Geibeltbad dem Unternehmer-Paar Karl Robert und Anna Marie Geibelt. Mit der Gründung einer Stiftung zum Bau eines Bades schufen sie die Grundlage. Reichlich 221 000 Reichsmark standen zur Verfügung, nach nur vier Monaten Bauzeit wurde das Bad im Sommer 1937 eröffnet. (SZ/mö)

zur Startseite