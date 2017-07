Geibeltbad feiert 80. Geburtstag Zum Sprungturmfest am 13. August wird auch das Jubiläum begangen.

Beim Sprungturmfest im Geibeltbad Pirna ist der 10-Meter-Turm der Mittelpunkt der Party. © Daniel Förster

Mit dem großen Sprungturmfest am 13. August feiert das Geibeltbad auch ein Jubiläum: Die Schwimmstätte wird in diesem Jahr 80 Jahre alt. Für die Fete haben die Stadtwerke als Badbetreiber ein abwechslungsreiches Programm geplant. Extra kostet das nichts – auch zur Geburtstagsfeier gelten die normalen Badeintrittspreise. Das Geibelt-Freibad war am 20. Juni 1937 nach nur drei Monaten Bauzeit eröffnet worden. Den Grundstock für das Bad legte das Fabrikantenpaar Karl Robert und Anna Marie Geibelt mit seiner Stiftung und reichlich 221 000 Reichsmark. (SZ/mö)

