Gehwegpläne am Kottmarsdorfer Berg kommen nicht voran Ein Treffen zwischen Gemeinde und Kreis brachte jetzt keine Einigung. Gebaut wird demnächst trotzdem.

Ein erneuter Vor-Ort-Termin mit Vertretern des Landkreises zum geplanten Gehweg entlang der S 148 am Kottmarsdorfer Berg hat keine Einigung gebracht. Darüber informierte jetzt Kottmar-Bürgermeister Michael Görke (parteilos). Vertreter von der Kreisbehörde und der Gemeinde hatten sich vor wenigen Tagen getroffen, um zu klären, ob und wie der Fußweg gebaut werden kann. Die Gemeinde Kottmar plante entlang der Straße direkt am Kottmarsdorfer Berg einen Fußweg. Am Kottmarsdorfer Berg gibt es bisher keinen Gehweg, für Fußgänger ist es hier an der Verbindungsstraße vom Oberland nach Löbau gefährlich. Der vorhandene Gehweg endet vor der Bergkuppe.

Aus Gründen der Effektivität wollte die Gemeinde sich in eine Baumaßnahme des Abwasserzweckverbandes (AZV) mit einklinken. Der AZV verlegt neue Leitungen in die Straße. Wenn einmal gebaggert wird, könnte man den Gehweg gleich mit errichten, so der Plan der Gemeinde. Der ging zunächst auch auf – bis die Landkreisbehörde bei der Prüfung der eingereichten Unterlagen feststellte, dass die Gemeinde den Fußweg zu schmal geplant habe. 1,50 Meter soll er laut den Plänen der Gemeinde Kottmar breit sein. Viel mehr Platz steht auch nicht zur Verfügung. Andernfalls müssten Bäume im angrenzenden Park gefällt werden, um mehr Fläche zu gewinnen. Der Landkreis verlangt aber nun, dass der Gehweg zwei Meter breit sein soll, um genügend Sicherheit zu gewährleisten. Dazu müsste die Gemeinde eine neue Planung erstellen. Die Zeit dafür hat sie aber nicht, denn der AZV hat seine Arbeiten bereits ausgeschrieben und will mit dem Bau starten. Deshalb entschied Bürgermeister Görke im März: Der Gehweg wird vorerst nicht gebaut. Er wolle nicht, dass der AZV seine Arbeiten verschieben muss. Vom Landkreis hieß es damals gegenüber der SZ, dass er noch einmal das Gespräch mit der Gemeinde suchen wolle. Das hat nun stattgefunden – ohne Ergebnis. Der Kreis bleibe bei seiner Ansicht, dass er einen zwei Meter breiten Gehweg verlangt, berichtet Bürgermeister Görke von dem Termin. Aber auch die Gemeinde bleibe bei ihrem Standpunkt, dass sie keine neue Planung anschieben und einen 1,50 Meter breiten Fußweg bauen will. „Das ist besser als gar kein Gehweg, so wie wir den Zustand jetzt haben“, sagt Görke. Man müsse auch die Verhältnismäßigkeit sehen. Sehr viel Fußgängerverkehr sei dort nicht zu erwarten.

