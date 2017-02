Gehweglücken an B96 werden geschlossen Voraussichtlich ab 2019 sind Radler und Fußgänger bis zum Ortsausgang sicher unterwegs.

Fußgänger und Radfahrer sollen vor allem sicher unter der Eisenbahnbrücke hindurchkommen. © Matthias Weber

Der voraussichtlich im April startende Ausbau der B96 in Zittau wird auch für Fußgänger und Radfahrer Verbesserungen bringen: Künftig sollen sie vom Stadtring bis zum Ortsausgang am Watzdorfheim durchgängig auf Rad- und Fußwegen unterwegs sein können. So ist bei den Arbeiten in diesem Jahr an der Neusalzaer Straße laut Heike Kubiak, Leiterin des Verkehrsreferates der Stadtverwaltung, unter anderem der Lückenschluss zum Gewerbegebiet Pethau vorgesehen, sodass Fußgänger und Radfahrer vor allem sicher unter der Eisenbahnbrücke hindurchkommen.

Nach der Neusalzaer Straße will das Landesamt für Straßenbau und Verkehr eigenen Angaben zufolge ab 2018 den Abschnitt Äußere Weberstraße vom Ring bis zur Goldbachstraße ausbauen. Ein Jahr später soll der Teil zwischen der Zufahrt zum Gewerbegebiet Pethau und dem Ortsausgang am Watzdorfheim folgen. Wann es außerorts Richtung Mittelherwigsdorf weitergeht, ist noch unklar. (SZ/tm)

