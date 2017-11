Gehwege sollen sicherer werden Mehrere Fraktionen im Stadtrat fordern, dass mehr Geld für die Sanierung bereitgestellt wird.

Ärgerlich und nicht ungefährlich: holprige Fußwege. © Symbolbild/Hübschmann

Der desolate Zustand der Fußwege in den Wohngebieten ist insbesondere für ältere Menschen ein tägliches Ärgernis. Das schreiben die Stadtratsfraktionen der CDU, Freien Wähler, Linken und FDP in einem gemeinsamen Antrag. Sie fordern, dass künftig mehr Geld in die Sanierung der Gehwege investiert wird. Auch für Eltern mit Kinderwagen seien die unebenen Bürgersteige gefährlich.

Die Idee der Fraktionen: Ab dem kommenden Haushaltsjahr soll für Nebenstraßen und Straßen in den Wohngebieten, die in absehbarer Zeit nicht saniert werden, ein eigenes Fußwegesanierungskonzept aufgestellt werden. Dafür sollen pro Jahr 150 000 Euro zur Verfügung stehen. Nach einer Prioritätenliste, die unter Einbeziehung der Bürger aufgestellt wird, könnten die Gehwege dann ab 2018 nacheinander saniert werden.

Mit diesem Vorhaben wollen die Fraktionen vor allem das Sicherheitsempfinden der Bürger verbessern. Der mangelhafte Zustand der Fußwege verleite schneller dazu, die Stadt als unordentlich und unsicher wahrzunehmen, heißt es im Antrag. Außerdem bemängeln die Fraktionen, dass vielerorts Abfallbehälter fehlen und der Müll deshalb auf der Straße oder auf Grünflächen landet.

Bisher werden Straßen und Fußwege immer gekoppelt saniert. Daran soll zwar weiterhin festgehalten werden. Das Budget für die Fußwege im Wohngebiet soll aber zusätzlich aufgebraucht werden. Am Mittwoch muss der Stadtrat über den Vorschlag abstimmen.

