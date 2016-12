Gehwegbau dauert deutlich länger

Der Gehweg entlang der Bundesstraße B 173 in Herzogswalde wird erst im Jahr 2017 fertig. Vor allem der Untergrund mache den Bauarbeitern zu schaffen und lasse die Arbeiten nur langsam voran gehen, heißt es aus dem Bauamt der Stadt Wilsdruff. So liegt Felsgestein an, das sich nur mit einem Meißel lösen lässt. Dies führt zu Verzögerungen im Bauablaufplan. Auch müssen Telefonleitungen umverlegt werden, weil ein neuer Regenwasserkanal gebaut wird. Zudem sind Sicherungsmaßnahmen am Fels notwendig, damit lockeres Gestein nicht auf Fußweg oder Straße fallen kann. Immerhin bewegen sich die Arbeiten in Richtung Helbigsdorfer Weg.

Insgesamt soll der kombinierte Geh- und Radweg 1 075 Meter lang werden. Er beginnt an der Brücke im Triebischtal und endet auf Höhe der Fußgängerampel. Auch im weiteren Bauverlauf wird unter halbseitiger Sperrung gebaut. Autofahrer müssen sich noch bis zum Frühjahr 2017 auf Behinderungen einstellen. (hey)

zur Startseite