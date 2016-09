Gehweg wird erneuert An der Dresdner Straße in Bautzen müssen Passanten derzeit einen Behelfs-Weg nutzen. Doch das Provisorium soll schon bald Geschichte sein.

© dpa

Nur über einen behelfsmäßigen Fußweg können Passanten seit Dienstag an der Dresdner Straße zwischen der Aral-Tankstelle und der Adolf-Kolping-Straße gehen. Weil der bisherige Gehweg den Anforderungen nicht mehr genügte, werden hier in den nächsten zwei Wochen die Betonplatten entfernt, heißt es aus dem Rathaus. An ihre Stelle verlegen Bauleute Betonpflaster. Zudem wird der Weg durch neue Tiefbordsteine eingefasst. (SZ)

zur Startseite