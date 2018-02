Gehweg verlegt wegen Haus-Sanierung

Am Löbauer Neumarkt wird wieder gebaut. © Matthias Weber

Löbau. Am Eckhaus Neumarkt/Promenadenring sind wieder Bauarbeiten aufgenommen worden. Deswegen ist die Gehwegführung verlegt worden. Das teilt die Stadtverwaltung mit und bittet Fußgänger das zu beachten, wenn sie die Baustelle am Neumarkt passieren. Derzeit kommt man an der Stelle nur zu Fuß vorbei, denn der Abschnitt befindet sich mitten in der Kreiselbaustelle am Neumarkt. Die ist zwar in der Winterpause, es wird derzeit nicht gebaut. Die Verkehrsführung wurde aber mit allen Umleitungen – auch für Fußgänger – beibehalten.

Ðas prägnante Jugendstilhaus an der Ecke Neumarkt/Promenadenring ist bereits zu einem großen Teil saniert worden. Im Haus wurden kleine, barrierefreie Wohnungen eingerichtet. Nun gehen die Arbeiten in einem weiteren Teil des großen Gebäudes weiter. (SZ/rok)

