Gehweg fast fertig In der nächsten Woche erledigen die Mitarbeiter der Firma noch einige Restarbeiten am Weg an der Franz-Mehring-Straße.

Karl Weißflog von der Firma Estler Straßen- und Tiefbau setzt das Betonpflaster an die Klinker an. © André Braun

Am heutigen Freitag nimmt ein Vertreter der Stadt Hartha den Gehwegbau an der Franz-Mehring-Straße ab. Der wurde im Abschnitt zwischen der Dresdener- und der Pestalozzistraße in den vergangenen Wochen durch Mitarbeiter der Firma Straßen- und Tiefbau Estler saniert. „Am Montag und Dienstag erfolgen noch ein paar Restarbeiten. Ist alles fertig, wird die halbseitige Sperrung aufgehoben“, so Olivia Estler.

Der Auftrag hat einen Umfang in Höhe von 21 500 Euro. 90 Prozent des Betrages wird aus dem Programm der Instandhaltungspauschale für kommunale Straßen und Brücken gefördert. Die restlichen zehn Prozent zahlt die Stadt Hartha.

Der bisherige Belag wurde herausgenommen und Betonpflaster optisch ansprechend verlegt. In diesem Jahr sind im Auftrag der Stadt einige Gehwege, entsprechend einer Prioritätenliste, in Ordnung gebracht worden. Dazu gehören ein Abschnitt an der Robert-Schumann-Straße und der Gehweg vom Diakonat bis zur Einfahrt in die Langgasse.

