Gehweg bricht ein Ein Loch klafft im Bürgersteig an der Pulsnitzer Straße in Kamenz. Die Stadt hat die Stelle erst einmal gesichert.

Auf der Pulsnitzer Straße in Kamenz herrscht immer viel Verkehr. Jetzt gibt es auch Probleme mit dem Gehweg. © Ina Förster

Die Bauexperten im Kamenzer Rathaus suchen weiter nach der Ursache des Einbruchs im Gehweg an der Pulsnitzer Straße. Die Gehwegplatten hatten sich unlängst gefährlich abgesenkt. „Wir mussten deshalb Sicherungsmaßnahmen ergreifen“, sagt Stadtsprecher Thomas Käppler auf Nachfrage. Die Stadt hat die Stelle nun erst einmal deutlich sichtbar abgesperrt. Fußgänger müssen deshalb die Straßenseite wechseln oder ein paar Meter auf der Straße laufen. „Zurzeit wird geklärt, worauf das Absenken der Gehwegplatten konkret zurückzuführen ist“, sagt Thomas Käppler. „Sobald die entsprechenden Ergebnisse vorliegen, wird eine Beseitigung des Zustandes vorgenommen werden.“

Die Stadt diskutiert zurzeit mit den Stadträten, wie die Gehwegplattenstabilität an der Theaterstraße und am Anger gesichert werden kann. Wann der Schaden an der Pulsnitzer Straße behoben werden kann, ist noch unklar. (SZ/pre)

