Gehweg bleibt vorerst gesperrt Wegen herabgefallener Dachziegel ist ein Bereich an der Weberstraße nicht passierbar. Gefahr besteht immer noch.

An der Weberstraße in Sebnitz musste Ende Oktober ein weiteres Haus gesichert werden. Nach einem heftigen Sturm stürzten von dem Haus Dachziegel auf den Gehweg und die Fahrbahn. Deshalb musste abgesperrt werden. Die Feuerwehr beseitigte weitere lose Dachziegel und Putzabbrüche. Allerdings musste nach Überprüfung des Daches festgestellt werden, dass auch in der Folge noch weitere Dachziegel herabstürzen könnten, informiert die Stadtverwaltung auf Nachfrage der SZ. Aus diesem Grund musste auch der Gehweg davor gesperrt bleiben. Die Stadt hat den Eigentümer angeschrieben und ihn aufgefordert, Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen. Für Kraftfahrer ist die Weberstraße sowieso noch bis 22. Dezember gesperrt. (SZ/aw)

