Gehweg bis Ende Oktober dicht

Der Fußgängerweg am Neumarkt zwischen Nicolaisteg und Neumarktschule ist voraussichtlich noch bis Ende Oktober gesperrt. Grund sind die Bauarbeiten am entstehenden Quartier Neumarkt mit Wohnungen für Familien und Senioren. Die Arbeiten am Gehweg als auch am Gebäude führt die Firma Köster Bau durch. (SZ/mhe)

