Gehweg aufgegraben Der Ulbersdorfer Weg wird momentan aufgebuddelt. Die Stadt verlegt dort neue Trinkwasserleitungen.

© André Braun

Sebnitz. Neben dem größten Sebnitzer Bauvorhaben derzeit, dem Ausbau der Gartenstraße, gibt es aber noch einige weitere, allerdings weitaus kleinere Projekte. So wird die Trinkwasserleitung am Ulbersdorfer Weg in Hainersdorf neu verlegt. Die Aushubarbeiten am Trinkwassernetz werden derzeit abgeschlossen, sodass die Straße bis Ende Mai wiederhergestellt ist. Im Anschluss erfolgen Ausgrabungsarbeiten am Bereich des Gehwegs entlang der Staatsstraße S154, wo ebenfalls die Trinkwasserleitungen erneuert werden.

Im Ortsteil Hinterhermsdorf geht die Instandsetzung der Straße Am Langk voran. Die Straße wurde in der letzten Woche asphaltiert, derzeit werden die Zwischenstücke profiliert. Anschließend erfolgt der Einbau der Schotterdecke, sodass die Arbeiten voraussichtlich Ende Mai abgeschlossen sind. (kc)

