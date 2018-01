„Geht zurück in eure Heimat“

Kriminelle Ersatzrad-Beschaffung 11.01.2018, gegen 1.50 Uhr / BAB 4, Eisenach-Dresden Beamte des Autobahnpolizeireviers stellten in den ersten Stunden des Donnerstags einen Lkw-Fahrer, der sich auf illegale Weise ein Einsatzrad für seinen Sattelzug beschafften wollte. Einer Streife war beim Befahren der Rastanlage Dresdner Tor aufgefallen, das an einem links der Durchfahrt parkenden rumänischen Sattelzug der Staukasten offen stand. Anschließend sahen sie, wie ein Mann ein Lkw-Rad von diesem Lkw über die Durchfahrt zu einem rechts parkenden Lkw rollte. Die Beamten stoppten und schauten sich den Vorgang etwas genauer an: Dabei fanden sie zwei Lkw-Räder, die an einen Sattelzug gelehnt waren. Trotz gleicher Reifengröße und gleichen Fabrikats war eines neuwertig, das Zweite wies unübersehbare Gebrauchsspuren auf. Zudem stellten die Polizisten fest, dass an einem tschechischen Lkw ebenfalls ein Staukasten offen stand und aus diesem augenscheinlich ein Ersatzrad fehlte. Kurz darauf konnten die Beamten auch den zuvor beobachteten Mann ausfindig machen und das Reifenrätsel lösen. Der 34-jährige rumänische Fahrer wollte sich ein neues Reserverad beschaffen - im fast fairen Tausch. Er hatte dazu den Staukasten an dem tschechischen Lkw aufgebrochen und das dort gelagerte Ersatzrad herausgezerrt. Offenbar wollte er sein abgefahrenes Ersatzrad an dessen Stelle legen und seinen Lkw mit dem Neuen aufrüsten - das hätte immerhin rund 1000 Euro Anschaffungspreis gespart. Jetzt muss sich der Reserverad-Dieb wegen versuchten Diebstahls verantworten.

Renitente Ladendiebe gestellt 10.01.2018, 16.30 Uhr / Dresden-Seevorstadt Mittwochnachmittag stahlen zwei georgische Staatsangehörige mehrere Uhren, Schmuck und Bekleidungsstücke in einem Geschäft an der Prager Straße. Als sie den Ort ihres verbotenen Handelns verlassen wollten, sprach sie der Ladendetektiv des Hauses an. Das Duo im Alter von 25 und 33 Jahren reagierte darauf sofort aggressiv und schlug um sich, konnte jedoch vom Sicherheitspersonal bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeibeamten festgehalten werden. Gegen die beiden Männer wird nun wegen räuberischen Diebstahls ermittelt.

Einbruch in Fleischerei 09.01.2018, 21.00 Uhr bis 10.01.2018, 5.45 Uhr / Dresden-Johannstadt In der Nacht zum Mittwoch hebelten Einbrecher die Zugangstür einer Fleischereifiliale in einem Supermarkt an der Blasewitzer Straße auf. Die Täter durchsuchten die Personalräume, brachen einen Tresor auf und stahlen aus diesem rund 300 Euro Bargeld.

Auto aufgebrochen 10.01.2018, 13.50 Uhr bis 14.15 Uhr / Dresden-Seevorstadt Die kurze Abwesenheit des Fahrers nutzen Diebe am frühen Mittwochnachmittag und drangen gewaltsam in einen Dacia Logan an der St. Petersburger Straße ein. Aus dem Fahrzeug stahlen sie eine Spielkonsole, ein Navigationsgerät sowie ein iPad im Gesamtwert von etwa 1500 Euro. Zu dem entstandenen Sachschaden liegen keine Angaben vor.

Einbruch in Geschäft 09.01.2018, 21.10 Uhr bis 10.01.2018, 9 Uhr / Dresden-Übigau In der Nacht zum Mittwoch hebelten Einbrecher die Zugangstür eines Geschäftes an der Carrierastraße auf und durchsuchten die Verkaufs- und Personalräume. Letztlich stahlen sie rund 400 Euro Bargeld sowie Briefmarken im Wert von etwa 1000 Euro.

Autobahnkontrollen 09.10.2018 und 10.01.2018 / BAB 4, Dresden Richtung Eisenach In den zurückliegenden beiden Tagen führten Beamte der Dresdner Verkehrspolizeiinspektion zwei Schwerpunktkontrollen auf der BAB 4 am Brabschützer Berg durch. Im Fokus standen der Güterkraftverkehr und dabei insbesondere die dort vorgegebenen Sperrlinien sowie das temporäre Überholverbot für Lkw. Im Ergebnis bleibt festzuhalten, dass sich viele Lkw-Fahrer nicht an die Verkehrsregeln hielten. So mussten 44 Verstöße gegen das Überholverbot sowie das Überfahren der Sperrlinie festgestellt werden. Weiterhin stellten die Beamten sieben Lkw fest, die überladen waren. Ein Verstoß gegen die Tierschutztransportverordnung musste ebenfalls geahndet werden.

Fehlalarm in der Sempergalerie 10.01.2018, 10:58 / Dresden-Altstadt Am späten Mittwochmorgen löste die Brandmeldeanlage der Sempergalerie einen Feueralarm aus. Vor Ort stellte sich der Alarm schnell als Fehlalarm heraus. Staubentwicklung im Erdgeschoss hatte die Brandmeldeanlage mobilisiert. Alarmiert wurde der Löschzug der Feuerwache Striesen und Altstadt.

Auto demoliert Sprinkler - Alarm 10.01.2018, 13:50 Uhr / Dresden-Johannstadt Unachtsamkeit führte in der Tiefgarage im Untergeschoss der Sparkasse Dresden auf der Elsasser Straße am frühen Mittwochnachmittag zur Beschädigung eines Sprinklers. Der demolierte Sprinkler löste die Brandmeldeanlage aus und alarmierte die Feuerwehr. Im Einsatz befand sich der Löschzug der Feuerwache Altstadt und Striesen.