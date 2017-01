Geht die Sparkasse bald ganz? Ein Verkaufs-Exposé für die Ex-Filiale nährt die Sorge, dass die Bank den Ort demnächst komplett verlässt.

Die Sparkassen-Filiale in Zeithain am Tag vor ihrer Schließung. © Archiv/Eric Weser

Gibt es bald gar keine Sparkasse mehr in Zeithain? Nach dem Abzug der Bankmitarbeiter zum Jahresende 2016 und der Umwandlung der Filiale in eine SB-Stelle fragen sich Zeithainer, ob das womöglich ein Vorbote für einen gänzlichen Rückzug der Bank aus ihrem Ort ist. Zusätzlich genährt wird die Sorge durch die Verkaufsanzeige für das Gebäude an der Lichtenseer Straße. Ihre Immobilie bietet die Sparkasse auf Aushängen vor Ort, aber auch im Internet an. 125 000 Euro möchte das Institut für das eingeschossige Haus mit 710 Quadratmetern Grundstücksfläche haben.

Trotz der Verkaufsabsichten wolle die Bank an dem Standort präsent bleiben, so Sparkassen-Sprecher Ralf Krumbiegel. „Wir haben ja auch gerade erst neue Technik eingebaut.“ Sollte das Gebäude einen neuen Eigentümer bekommen, werde die Bank einen Mietvertrag mit diesem abschließen. Der Vertrag werde die Bedingung beinhalten, dass die Bank den Vorraum des Gebäudes über mehrere Jahre für ihre SB-Automaten nutzen darf. (SZ/ewe)

