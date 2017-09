Geht der Kita-Preis nach Dresden? Über 1400 Kindertagesstätten haben sich von Mai bis Juli als „Kita des Jahres“ beworben. Unter den letzten 30 ist auch eine Gorbitzer Einrichtung.

© PR

Dresden. Die Kita am Limbacher Weg ist eine von bundesweit 30 Nominierten für den Deutschen Kita-Preis in der Kategorie „Kita des Jahres“. Der Preis ist mit 130 000 Euro dotiert und wird erstmals am 3. Mai 2018 vergeben. Die Auszeichnung würdigt beispielhaftes Engagement von Kitas und lokalen Bündnissen für frühe Bildung. „Wir sind richtig stolz, dass wir als einzige sächsische Kita zu den 30 bundesweit nominierten Einrichtungen gehören“, sagt Leiterin Margitta Melzer.

Die Einrichtung gibt es seit 33 Jahren in Gorbitz. Die 37 pädagogischen Fachkräfte betreuen 245 Kinder im Alter zwischen neun Wochen bis zum Schulanfang. Träger der Kita ist das gemeinnützige Unternehmen Outlaw Kinder- und Jugendhilfe. Für den ersten Platz würde die Kita 25 000 Euro bekommen. Für die vier zweiten Plätze gibt es jeweils 10 000 Euro. Experten begutachten die Finalisten. Eine Jury entscheidet schließlich. (SZ/acs)

www.deutscher-kita-preis.de

