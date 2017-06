Geht der Feuerteufel wieder um? Die Polizei ermittelt im Fall des Welxander Scheunenbrandes auch wegen Brandstiftung. Das erinnert an Tauschas Brandserie.

Einen Tag nach dem Feuer bei der Familie Ellermann in Welxande sind Brandermittler der Polizei vor Ort und suchen in den Resten der Scheune nach den Ursachen für die verheerenden Flammen. © Kristin Richter

Die Parallelen sind verdächtig. Nachts bricht ein Feuer aus. Meist in einem unbewohnten Nebengebäude eines Gehöfts. So geschah es von November 2015 bis Februar 2016 sechsmal in Tauscha. Ging die Polizei meistens von einem technischen Defekt aus, machte spätestens nach dem fünften Brand das Gerücht von einem Feuerteufel im Dorf die Runde. Und hält sich bis heute.

Durch den Scheunenbrand in Welxande erhält das Gerücht neue Nahrung. „Vielleicht ist der Feuerteufel von Tauscha wieder aktiv“, vermutet auch Waldemar Ellermann, dessen halber Hof vor knapp zwei Wochen den Flammen zum Opfer fiel. Auch drei Schweine und 32 Kaninchen verbrannten bei lebendigem Leib. Am Tag danach waren die Brandermittler der Polizei vor Ort, um die Ursache für das Feuer herauszufinden.

Sechs Brände in nur vier Monaten zurück 1 von 5 weiter 4. Januar 2016: Feuerwehren werden zu einem Großeinsatz nach Tauscha-Anbau gerufen. Der Stall des Dreiseithofs der Familie Jursch brennt. 70 Kameraden kämpfen bei Minusgraden gegen die Flammen und retten eine Kuh und zwei Ponys. 8. Februar 2016: Der Anbau vom ehemaligen Schloss in Tauscha brennt. 16. Februar 2016: Auf einem Grundstück an der Pilgerstraße in Tauscha bricht gegen 21 Uhr in einem Carport ein Feuer aus. Dort war Holz gelagert. Die Flammen beschädigten ebenfalls einen angrenzenden Schuppen. 22. Februar 2016: Nur eine Woche später schlägt der Brandstifter erneut zu. Nur 50 Meter von der letzten Stelle entfernt brennt wieder ein Stall. Erstmals kommen dabei Tiere um: fünf Kaninchen. Ab jetzt sucht die Polizei nach einem ortskundigen Serientäter. 25. Februar 2016: Wieder ist in Tauscha ein Holzschober abgefackelt worden. Bereits zum dritten Mal ist ein Tauschaer Feuerwehrmann selbst betroffen.

In dieser Woche teilte Polizeisprecher Marko Laske auf Anfrage der SZ mit: „Wir ermitteln wegen des Verdachtes der Brandstiftung.“ Die Kriminalisten hätten eine Brandausgangsstelle gefunden. Ob noch an weiteren Stellen gezündelt wurde, verrät er aber nicht. Mit Hinweis auf die vergangene Brandserie in Tauscha ergänzt Laske: „Wir nehmen natürlich bei unseren Untersuchungen auch andere Brandstiftungen in den Blick.“ Also auch die des vermeintlichen Feuerteufels von Tauscha.

Die Polizei hat mittlerweile den Fall „Tauscha“, den seinerzeit die Kriminalinspektion Meißen bearbeitete, an die Staatsanwaltschaft übergeben. Zwar soll es zeitweise einen Verdacht gegeben haben. Aber dieser bestätigte sich nicht, auch weil die Brandserie plötzlich aufhörte. Wenn tatsächlich ein Feuerteufel in Tauscha sein Unwesen getrieben hat, wurde ihm wohl die ganze Sache zu heiß.

Nun muss die Staatsanwaltschaft prüfen, ob im Fall „Tauscha“ das „Verfahren gegen unbekannt“ fortgesetzt wird oder nicht. Denn tatsächlich konnte die Polizei keinen echten Tatverdächtigen nachweisen. „An Spekulationen beteiligen wir uns nicht“, heißt es aus Polizeikreisen. „Durch Gerüchte ist schnell jemand diskreditiert. Das kann böse enden.“ Die Ermittler gehen nicht davon aus, dass der Scheunenbrand in Welxande mit der Brandserie vor über einem Jahr in Tauscha im Zusammenhang steht. Außerdem sei nicht abschließend geklärt, ob in Welxande nicht doch ein technischer Defekt im Seitengebäude die Ursache des Feuers war. „Wir ermitteln in alle Richtungen“, so die Polizei. Die Untersuchungen dauern an.

