Gehrmann trifft doppelt Budissa Bautzen gewinnt Test in Weixdorf. Vor dem Duell am 18. August holen sich der BFV und Kamenz den Feinschliff.

Der Bautzener Max Gehrmann (links) – hier beim Test im Juli gegen den Geraer Kapitän Frank Müller – traf beim Spiel in Weixdorf doppelt. Die Landesklasse-Kicker hielten auf dem Forstsportplatz allerdings bis zur Halbzeitpause ein 0:0 gegen den Regionalligisten. © Torsten Zettl

Fußball. In einem Freundschaftsspiel setzte sich Fußball-Regionalligist FSV Budissa Bautzen beim Landesklässler SG Weixdorf mit 4:0 (0:0) durch. Es dauerte bis zur 53. Minute, ehe Max Gehrmann die Spreestädter auf dem Forstsportplatz in Führung brachte. Erst in der Schlussphase sorgten schließlich Josef Müller (74.), erneut Gehrmann (53., 79) sowie Paul Milde (89.) für den standesgemäßen Erfolg des Viertligisten. Budissas Coach Torsten Gütschow setzte einige Anschlusskader ein. So kamen unter anderem Torhüter Marek Große sowie Toni Barnickel und Tim Wockatz zum Einsatz.

Das nächste Punktspiel steht für die Gütschow-Kicker am 20. August an. Dann gastiert Aufsteiger BSG Chemie Leipzig, der am Sonnabend ein Testspiel gegen Oberligist Askania Bernburg absolviert, im Stadion Müllerwiese. „Bis dahin haben wir noch einiges zu tun“, weiß Gütschow. „Wir müssen unsere Durchschlagskraft verbessern.“ Vor allem in der ersten Halbzeit verpassten in Weixdorf Müller, Patka, Mack, Milde, Gehrmann und Rosendo mehrfach den Torerfolg für Bautzen. Die Gastgeber standen sehr tief und bereiteten den Budissen damit Probleme.

Am Mittwoch wurde auch der dritte Spieltag in der Regionalliga abgeschlossen. Jeweils unentschieden endeten die Partien zwischen Viktoria Berlin und dem ZFC Meuselwitz (2:2) sowie dem BFC Dynamo und Wacker Nordhausen (0:0). Der ZFC markierte den Ausgleich erst in der dritten Nachspielminute. Als einzige Mannschaft hat Titelfavorit FC Energie Cottbus die volle Punktzahl, dahinter folgen der FC Oberlausitz Neugersdorf und der 1. FC Lok Leipzig mit jeweils sieben Zählern. Lok-Coach Heiko Scholz musste inzwischen aber eine Hiobsbotschaft verkraften, denn der Ex-Dresdner Sascha Pfeffer (kam aus Halle) fällt lange aus. Pfeffer zog sich eine Verletzung am Außenmeniskus zu und muss operiert werden. Budissa rangiert auf Platz 13 (ein Sieg, zwei Niederlagen). Noch ohne Saisondreier sind Luckenwalde, Altglienicke und Auerbach.

Vor einer Woche startete die Fußball-Oberliga in die neue Saison. Der Bischofswerdaer FV und Neuling Einheit Kamenz gewannen ihre Auftaktspiele. Nun läuft die intensive Vorbereitung auf das mit Spannung erwartete Derby am 18. August in der Volksbank-Arena.

Bischofswerda testet gegen Aue

Da die 5. Liga am kommenden Wochenende aufgrund des DFB-Pokal-Wettbewerbs pausiert, holen sich beide Teams bei Testspielen noch den letzten Feinschliff. Die Kamenzer trafen am Donnerstagabend auf Regionalligist FC Oberlausitz Neugersdorf (Ergebnis lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor). Die Schiebocker proben am Sonnabend gegen die Regionalliga-A-Junioren des FC Erzgebirge Aue. Gespielt wird anlässlich eines Sportfests in Reichenbach (SV Haselbachtal), der Anpfiff ertönt um 17 Uhr. Voraussichtlich wird dann auch der vierte BFV-Neuzugang zu sehen sein: Joseph Gröschke. Der 23 Jahre alte und in Görlitz geborene Innenverteidiger kommt vom Regionalligisten Union Fürstenwalde.

Gröschke bestritt für die Unioner und ein Jahr zuvor für den ZFC Meuselwitz insgesamt 42 Viertligapartien. Zudem soll ein dritter Torhüter verpflichtet werden, voraussichtlich ein polnischer Keeper. Verhandelt wird auch noch mit Stefan Gehring (23) vom FSV Luckenwalde.

Gespannt blicken die Bischofswerdaer und Kamenzer zudem am Freitagabend in die Elbestadt Riesa. Dort wird im Rahmen der Landesliga-Eröffnung die zweite Runde um den Sachsenpokal mit 25 Paarungen ausgelost. Die sächsischen Vereine aus der 3. Liga und der Regionalliga erhalten nochmals ein Freilos. Dabei sind aber fünf Oberligisten, 13 Teams aus der Landesliga, 30 Landesklässler sowie zwei Mannschaften aus der Kreisoberliga, darunter auch der DJK Sokol Ralbitz/Horka.

