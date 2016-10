Gehört Latoya zur Call-Center-Mafia? Eine Frau aus Berlin wurde dafür verurteilt, für eine Betrügerbande 19 000 Euro bei einer Rentnerin abgeholt zu haben.

Tafel am Eingang zum Dresdner Amtsgericht. © Fabian Schröder

Auch im dritten Strafprozess gegen Angeklagte, die zumindest als Kuriere für eine professionelle Bande von Telefon-Betrügern gearbeitet haben, ist es nicht gelungen, mehr über Organisation und Struktur dieser türkischen Gruppierung herauszubekommen. Am Donnerstag wurde eine 28-jährige Prostituierte aus Berlin wegen Beihilfe zum Betrug in einem Fall verurteilt. Die Frau hat nach Überzeugung des Gerichts Ende Oktober vergangenen Jahres am Annenfriedhof einen Umschlag mit 19 000 Euro von einer 84-jährigen Rentnerin abgeholt und der Dame den Empfang des Geldes quittiert. So waren Fingerabdrücke der bereits mehrfach vorbestraften Angeklagten auf den Beleg gekommen – und so geriet Latoya T. ins Visier der Ermittler.

Die 84-Jährige war Opfer einer „Call-Center-Mafia“ geworden. Die Täter sitzen offenbar in der Türkei und geben sich gegenüber älteren Menschen am Telefon als Polizisten aus, die gegen eine „ausländische Bande“ ermitteln. Ein falscher „Oberkommissar König“ warnte die Geschädigten etwa davor, ihr Geld sei auf der Bank nicht mehr sicher. Mit einer Vielzahl an Telefonaten und Tricks erarbeiteten sich die Betrüger das Vertrauen ihrer Opfer – und erfuhren so auch, wie viel Geld auf welchen Banken liegt und was bei ihnen sonst noch zu holen ist. Kuriere wie Latoya T. hatten dann die Beute abgeholt.

Ihr Prozess hatte am Dienstag am Amtsgericht Dresden begonnen. Nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft soll die 28-jährige Deutsche in einem zweiten Fall im November 200 000 Euro von einer weiteren betagten Frau aus Radebeul abgeholt haben. Die 82-Jährige hatte die Angeklagte jedoch nicht wiedererkannt. Belastbare Beweise, wie etwa Fingerabdrücke, gab es in diesem Fall nicht. Angeblich hatte die Täterin einen Anorak mit Pelzbesatz getragen. Einen solchen fand die Polizei auch im Besitz der Angeklagten, als die Frau im April verhaftet wurde. Dem Schöffengericht genügten solche Indizien jedoch nicht.

Die Angeklagte selbst hatte die Vorwürfe bestritten. Sie hatte behauptet, ein Gast des Bordells habe sie gebeten, ihn auf einer zweitägigen „Geschäftsreise“ zu begleiten. Richter Ralf Schamber, der Vorsitzende des Schöffengerichts, sagte, es habe die Angeklagte völlig kaltgelassen, als die 84-jährige Frau beschrieben habe, wie sie bis heute unter den seelischen Folgen dieser Tat leide. Sichtbar betroffen sei Latoya T. erstmals gewesen, als die Staatsanwältin auf eine unbedingte Haftstrafe von einem Jahr und acht Monaten plädiert hatte. Verteidiger Carsten Brunzel dagegen forderte Freisprüche für beide Tatvorwürfe.

Das Gericht verurteilte die Angeklagte zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr, die zur Bewährung ausgesetzt wurde. Außerdem muss die Frau 200 Arbeitsstunden leisten und die 8 000 Euro, die bei der 28-Jährigen sichergestellt wurden, sollen zur Schadensregulierung verwendet werden.

Zwei weitere Türken wurden erst im September für ähnliche Kurierfahrten zu Freiheitsstrafen von 22 Monaten auf Bewährung beziehungsweise dreieinhalb Jahren Haft verurteilt.

