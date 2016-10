Gehört der Ort bald zu den Schönsten? Ruppersdorf könnte eines von „Sachsens schönsten Dörfern“ werden. Das soll auch ganz praktische Vorteile bringen.

Ruppersdorf als langgestrecktes Waldhufendorf, dem man seine Besiedlungsgeschichte ansehen kann, hat Potenzial. Davon ist die Initiative „Sachsens schönste Dörfer“ überzeugt. © Rafael Sampedro

Der kleine Ort ist nicht das erste Touristenziel in der Oberlausitz. Sehenswert ist er dennoch, wie er in der Landschaft liegt: Sich am Bach entlang schlängelnd, immer wieder mit sehenswerten Gebäuden und Ausblicken in die Landschaft. Genau das ist das Pfund, mit dem der Ortsteil der Stadt Herrnhut künftig wuchern und stärker auf sich aufmerksam machen will – jedenfalls dann, wenn die Pläne, die kürzlich im Stadtrat vorgestellt wurden, umgesetzt werden. Dann könnte Ruppersdorf sich der Initiative „Sachsens schönste Dörfer“ anschließen und auf diese Weise über die Öffentlichkeitsarbeit in diesem Netzwerk größere Aufmerksamkeit erregen.

Dass dies klappen könnte, davon sind Josef Kempis und Johannes von Korff fest überzeugt. Korff aus Dresden ist im Vorstand dieser Initiative, Kempis ist dort ebenfalls vertreten und zudem Ortsvorsteher im benachbarten Obercunnersdorf. Er rührt für seinen Ort schon seit Jahren die Werbetrommel. Ob auf Messen wie der Grünen Woche in Berlin oder anderen Veranstaltungen: Obercunnersdorf wird immer bekannter. Gleichzeitig sei es gelungen, mehrere leer stehende Häuser an neue Eigentümer zu vermitteln, auch die Gastronomie im Ort spüre die Effekte der intensiven Werbung. Ähnlich profitieren andere Gemeinden im Schönste-Dörfer-Netzwerk, erläutert von Korff. Als Beispiel nennt er Dreiskau-Muckern, einen Ort bei Leipzig, der seine vielen leer stehenden Guts- und Bauernhöfe mit vielen neuen Mietern beleben und so die Straßen wieder mit Leben füllen konnte.

Dass Ruppersdorf nun in den kommenden Jahren ein Touristen- und Zuzugsstrom bevorstehen könnte, ist zwar nicht zu erwarten, räumen auch die Vertreter des Netzwerks ein. Dennoch sei es lohnenswert, die Besonderheiten des Ortes stärker zu bewerben und auf diese Weise zu schauen, was sich daraus entwickeln könne. Davon sind Korff und Kempis fest überzeugt, zumal viele Dinge auch mit dem nahen Obercunnersdorf, das schon entsprechende Erfahrungen besitzt, gemeinsam unternommen werden könnten. Verbindende Wanderwege oder Radwandertouren hat Kempis da im Blick.

Wie Ruppersdorf vom Miteinander im Netzwerk profitieren könnte, davon hat Johannes von Korff konkrete Vorstellungen: Der Ort erhalte auf diese Weise Hilfe, seine Dorflandschaft zu erhalten. Wo die Zahl landwirtschaftlicher Höfe und Betriebe kleiner werde, gehe es darum, neue Ideen für die Häuser in den Dörfern zu entwickeln. Es sei nötig, die Orte lebendig zu erhalten, damit sowohl Touristen in die Dörfer kämen als auch Leute auf der Suche nach neuen Wohn- und Arbeitsorten auf die Gemeinden aufmerksam würden. Nach dem Motto „gemeinsam stark sein“ könne dies besser gelingen, als wenn jeder sich selbst anstrenge. Er verwies damit auch auf das Vorbild von „Sachsens schönste Dörfer“, die entsprechende Bewegung in Frankreich, die in den vergangenen Jahrzehnten fast 160 Dörfer eingesammelt hat, die sich gemeinsam vermarkten. Auch auf europäischer Ebene und in anderen Ländern gibt es solche Bewegungen. Korf will die Zahl von „Sachsens schönsten Dörfern“ ebenfalls vergrößern und bundesweit die entsprechenden Initiativen stärker zu einander bringen. Er ist überzeugt, dass so Geld in die Dörfer fließt, Arbeitsplätze entstehen könnten, der Kampf gegen den Leerstand erfolgreich sein könne.

Bei den Herrnhuter Stadträten sind diese Pläne erst einmal wohlwollend aufgenommen worden. Bürgermeister Willem Riecke (Herrnhuter Liste) zeigte sich offen dafür, über einen Beitritt nachzudenken. Gleichzeitig wies er auf andere Netzwerke wie die der Parks und Gärten oder die entstehende Umgebindehausstraße hin, an denen sich die Stadt beteilige. Ein Blick über den Tellerrand sei sinnvoll, man dürfe sich bei solchen Initiativen aber auch nicht verzetteln. Gleichzeitig kam in der Ratssitzung auch die Frage auf, ob nicht auch Rennersdorf oder Berthelsdorf in die „schönsten Dörfer“ mit aufgenommen werden könnten. Die Räte waren sich einig, dass ihre Dörfer Nachholbedarf in Sachen Tourismus haben, während Herrnhut als Stadt sehr gut aufgestellt sei. Die Grundkosten für einen Beitritt ins Netzwerk belaufen sich jedenfalls auf einen niedrigen Jahresbeitrag, so viel wurde während der Sitzung jedenfalls deutlich.

Nun wird dieses Thema in den Herrnhuter Ortsteilen weiter besprochen. Die Voraussetzungen stimmen, ist Josef Kempis überzeugt: Mit der Auenlandschaft, den Umgebindehäusern oder besonderer Gastronomie wie dem Räucherhäusl habe der Ort einiges zu bieten.

