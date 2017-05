Geher schneller als Nordic Walker Weißwassers neue Strecke für den Mannschaftslauf hat sich bewährt. Sie funktioniert auch bei trübem Wetter.

Symbolbild. © Rolf Ullmann

Laut dem Stadtsportverband Weißwasser hat sich der neue Rundkurs um den Oberlausitzer Freizeitpark (OSP) bewährt. Der Startschuss für die traditionelle Laufveranstaltung fiel am Wochenende bereits zum 14. Mal. „Die Strecke abseits öffentlicher Straßen hat sich gut gemacht“, so René Blümel vom SSV. Vormittags hatten die Veranstalter bei Sonnenschein Glück mit dem Wetter, nachmittags trübte es sich ein.

Bei dem Wettbewerb sicherte sich das Team 1 der Stadtwerke Weißwasser auf fünf Kilometern den ersten Platz. Über zehn Kilometer machte ein Team der TSG Kraftwerk Boxberg/Weißwasser das Rennen, ebenso beim Nordic Walking auf der Fünf-Kilometer-Distanz. Über 7,5 Kilometer schlug sich eine gemischte Auswahl des RSV Weißwasser am wackersten. Kurios: Das einzige Walking-Team war über fünf Kilometer schneller als die langsamste Nordic-Walking-Mannschaft.

Insgesamt nahmen rund 30 Mannschaften an der Laufveranstaltung teil. Bis 2016 war der Start am Beruflichen Schulzentrum in der Jahnstraße. Nach einem Beinaheunfall kam 2017 der Umzug. (SZ/sdt)

zur Startseite