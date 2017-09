Gehen Sarrasanis Gläubiger leer aus? Der Zauber soll weitergehen, doch ausgerechnet jetzt droht erneut Ungemach. Sarrasanis Insolvenzverwalter sagt, es sei zu wenig Geld da. Der Magier sieht dadurch die Vorbereitung seiner neuen Show gestört.

André Sarrasani und Elbepark-Manager Gordon Knabe schlagen einen Nagel für das Zelt am Elbepark ein. Am 24. November startet dort die Show. © Sven Ellger

Die insolvente Sarrasani GmbH ist mitten im Verfahren nahe der absoluten Pleite. Insolvenzverwalter Dirk Herzig hat eine sogenannte Masseunzulänglichkeit angezeigt. Das bestätigt dessen Sprecher Ingo Schorlemmer. Der Verwalter habe nun geprüft, ob die Verbindlichkeiten, die nach der Eröffnung des Insolvenzverfahrens aufgelaufen sind, von dem Wert der Firma gedeckt sind. „Reicht die Masse dafür nicht aus, muss er dies anzeigen. Das hat der Verwalter getan“, so Schorlemmer.

Neue Schulden sind dadurch angefallen, dass André Sarrasanis Geschäft weiterläuft. Er musste Verträge schließen, Künstler, Essen für die Dinner-Show und vieles mehr bezahlen. Ob Sarrasani zu viel ausgegeben habe, dazu wollte sich Schorlemmer nicht äußern. „Herr Herzig ist als Verwalter Geschäftsführer und hat somit nur die absolut notwendigen Ausgaben freigegeben“, erklärt der Sprecher. Wie genau es nun dazu kam, dass mehr Schulden angefallen sind, als die Firma offenbar noch wert ist, und wie hoch die aktuellen Verbindlichkeiten sind, wollte er nicht sagen. Aber für die neuen Verbindlichkeiten bürgt der Verwalter. „Sie haben auch Vorrang vor den Gläubigern“, so Schorlemmer. Damit drohen die Leute leer auszugehen, bei denen Sarrasani noch alte Schulden hat.

Für seine neue Show und Gesellschaft, die Sarrasani Entertainment, hatte Sarrasani ja neue Geldgeber gefunden. Aktuell bereitet er auch die neue Dinnershow „Elements III“ vor. In der neuen Gesellschaft ist Sarrasani, der zusätzlich Privatinsolvenz anmelden musste, als Geschäftsführer angestellt. Mit Luftakrobat Sergey Novikov und Balancekünstler Dany Daniel habe er international renommierte Artisten gewinnen können, berichtet Sarrasani stolz.

Der neue Ärger komme zur Unzeit für Sarrasani. „Wir arbeiten hart, wollen Karten verkaufen, und jetzt kommt wieder etwas Negatives.“ Er habe von der Anzeige durch den Insolvenzverwalter gerade erst per Brief erfahren. Dann erhebt er sogar Vorwürfe gegen Herzig. „Das ist eine Schweinerei und wäre aus meiner Sicht nicht notwendig, es muss ja Geld da sein.“ So habe er für rund 150 000 Euro Zelte und alles, was er für seine neue Show benötigt, aus der Insolvenzmasse herausgekauft. „Außerdem gibt es noch offene Forderungen über rund 20 000 Euro, die die Sarrasani GmbH noch zu bekommen hat“, sagt der Magier. „Ich kann das nicht nachvollziehen. Aber das ist Sache des Verwalters.“ Er bedauere das sehr: „Ich habe das ganze Verfahren ja deshalb genau so gestartet, damit die Gläubiger auch bedient werden.“ Er selbst habe auch kein Gehalt bekommen und zähle somit zu den Gläubigern.

Schorlemmer äußert sich zu den Vorwürfen und Zweifeln von Sarrasani nicht. Das Insolvenzverfahren laufe nun aber „dessen ungeachtet“ weiter. „Mit dem Neuanfang von Herrn Sarrasani hat dies nichts zu tun, da dieser bekanntlich im Rahmen einer neuen Gesellschaft stattfindet.“ Die Sarrasani GmbH hat rund 1,2 Millionen Euro offene Forderungen, auch beim Finanzamt, Geschäftspartnern und Einzelpersonen. Herzig hat etwa die Hälfte davon anerkannt, da viele Forderungen zu hoch angemeldet worden seien. Bei einer Prüfung wurde festgestellt, dass die Firma auch etwa 600 000 Euro wert sei.

Nichtsdestotrotz will André Sarrasani im Elbepark durchstarten. Die Fläche bekommt er übrigens zu einer „Spaßmiete“, wie Centermanager Gordon Knabe sagt. Eigentümer Kurt Krieger wolle Sarrasani helfen, deshalb fordere er eine geringe Summe. Dafür bekommen die Besucher des Elbeparks am 27., 28. und 29. September Ausschnitte aus der Show zu sehen und werden auch eingebunden. Sarrasani nennt das „Schnuppertage“, um Kunden für die Show zu gewinnen.

Die weißen Tiger von Sarrasani kommen übrigens ebenfalls in den Elbepark. Ob sie bei der Show mit auftreten, ist noch unklar. Aber sie bekommen ein Gehege, auf der Freifläche neben dem Trocadero. Dieses wird aber von außen nicht einsehbar sein. Die Tiger müssten immer in der Nähe sein, weil sie auch beschäftigt werden müssen, erklärt Sarrasani. Um sie in die Show einzubinden, benötige Sarrasani aber volle Konzentration. Die sei derzeit nicht hundertprozentig gewährleistet – sicher auch wegen der finanziellen Schieflage. Immerhin seien aber bereits rund 2 500 Tickets verkauft.

