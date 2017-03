Gehen oder bleiben? Die Hochschule Zittau-Görlitz hat eine Studie erstellt, was junge Leute hier hält und was nicht. Die Ergebnisse: wenig überraschend.

Abschied für kurze Zeit oder auf Dauer? Für viele junge, gut ausgebildete Leute aus dem Kreis Görlitz stellt sich diese Frage. © Sven Ellger

Als Laura nach Görlitz kommt, vermisst sie den Bus, den öffentlichen Nahverkehr, der sie vom Bahnhof bis zur Hochschule bringt. Bis sie dann mitbekommt: Diesen Bus gibt es gar nicht. Die Hochschule, findet Laura, spielt aus ihrer Sicht gar keine Rolle in der Stadt. Und: Sie habe sich während ihres gesamten Studiums eigentlich nie so richtig zugehörig gefühlt: „Wir sind immer unter uns Zugezogenen geblieben und hatten keine Kontakte außerhalb, also in die Stadt hinein.“

Ein Zitat aus einem Gespräch, das im vergangenen Jahr geführt wurde. Mitarbeiter der Hochschule Zittau-Görlitz wollten in einem Forschungsprojekt ergründen: „Wer kommt? Wer bleibt? Wer geht?“ Speziell gut ausgebildete junge Frauen sollten unter die Lupe genommen werden. Warum verlassen sie die Oberlausitz, was würde sie zum Bleiben bewegen – das waren die Fragen, die beantwortet werden sollten.

Aber am Ende musste Raj Kollmorgen, Professor für Soziologie und soziales Management an der Hochschule, feststellen: Der Unterschied zwischen Frauen und Männern ist nicht wirklich groß – jedenfalls in dieser Hinsicht. Die Zahl der Einwohner im Landkreis Görlitz schrumpft, die Bevölkerung wird immer älter. „Einerseits ist das eine Veränderung, die auf die Umbrüche nach 1989 zurückzuführen ist“, sagt Raj Kollmorgen. Damals spielte vor allem der Wegzug Richtung westliche Bundesländer eine Hauptrolle. Andererseits, so der Professor, gebe es in den vergangenen zehn Jahren einen Wandel: den verstärkten Umzug innerhalb des Ostens, vom Land in die Metropolen wie Dresden, Leipzig, Berlin.

Links zum Thema Kommentar: Hochschul-Studie ohne echte Lösung

Vor allem unter den Gymnasiasten ist die Bereitschaft zur Abwanderung aus dem Landkreis groß, fand die Hochschule heraus. 600 Gymnasiasten wurden befragt. 82 Prozent der Frauen gaben an, sich einen Ausbildungsplatz außerhalb des Landkreises suchen zu wollen. Bei den Männern sind es 76 Prozent. In der Studie der Hochschule wird diese Gruppe als die „Phase der entschlossenen Wanderung“ bezeichnet. Demnach werden von den jungen Leuten Regionen bevorzugt, die eine breite Auswahl an Studien- und Ausbildungsmöglichkeiten bieten, bis hin zum Universitätsabschluss. Um eine „Flucht“ aus der Oberlausitz handele es sich aber nicht, so die Forscher. Vielmehr sollen „persönliche Erfahrungen außerhalb des Gewohnten“ gemacht werden, zum Beispiel in einer Großstadt zu leben. Die Studie kommt zu dem Ergebnis: Die Chancen, dass die heutigen Schüler „gut ausgebildet und reich an Erfahrungen“ in die Region zurückkehren, stünden nicht schlecht. Damit das passiert, empfehlen Raj Kollmorgen und sein Team unter anderem: Mobilität innerhalb des Landkreises und zu umliegenden Großstädten verbessern, vor allem zu den sächsischen Uni-Städten und das Freizeit- und Kulturangebot für Jugendliche fördern. Etwas anders sieht die Situation bei den 24- bis 29-Jährigen aus, den Studenten. Rund 600 von ihnen wurden befragt. „Nach unserer Untersuchung kann vermutet werden, dass vor allem diejenigen bleiben, die in der Region Werte von Gemeinschaft und sozialer Nähe sowohl im Freundes- und Familienkreis wie über zivilgesellschaftliches Engagement ausleben können“, heißt es in der Studie. Berufliche Entwicklungschancen, gesichertes und angemessenes Einkommen würden hingegen eher in die zweite Reihe geschoben.

Bei den 30- bis 40-Jährigen wiederum gebe es kaum jemanden, der die Region noch nicht schon einmal verlassen habe. Dass sie zurückkamen, hat einen einfachen Grund: die Familie, Kinder.

Für Ines Fabisch ist die Studie eine Grundlage für die kommende Arbeit. „Junge Leute ziehen in die Welt. Aber wir müssen ihnen klarmachen: Ihr könnt zurückkommen, habt hier entsprechende Chancen, euch zu verwirklichen“, sagt die Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises. Und: „Frauen müssen in hiesigen Unternehmen entsprechend ihrer Qualifikation eingesetzt werden“.

zur Startseite