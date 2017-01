Gehen beim SV Zschaitz die Lichter aus? Der Vorstand des Sportvereins besteht praktisch nur noch auf dem Papier. Scheitert eine Neuwahl, droht die Auflösung.

Das Vereinsheim des SV 52 Zschaitz könnte bald ausgedient haben, wenn sich bei der Mitgliederversammlung am 20. Januar nicht ein neuer Vorstand findet. © André Braun/Montage SZ

Die Tagesordnung der außerordentlichen Mitgliederversammlung des SV 52 Zschaitz am 20. Januar (19.30 Uhr, Kita Waldspatzen) besteht nur aus zwei Punkten. Erstens, die Wahl eines neuen Vorstandes, und zweitens, Auflösung des Vereins (wenn erstens nicht zur Durchführung kommt). Vereinsvorsitzender Immo Barkawitz will mit der Einberufung der Versammlung die Reißleine ziehen. Bei der letzten gültigen Wahl im Jahr 2010 sind neben ihm Lutz Hofmann als stellvertretender Vorsitzender, Andrea Stecher (Kassenwart) und Evelin Winkler (Schriftführer) in den Vorstand gewählt worden. Als Kassenprüfer fungieren Ronald Göllnitz und Ullrich Brückner.

Laut Vereinssatzung hätte es nach vier Jahren, also 2014, eine Neuwahl des Vorstandes geben müssen. Doch obwohl Barkawitz bekundet hatte, sein Amt als Vereinschef abgeben zu wollen, hatte sich kein Nachfolger gefunden. Die Wahlversammlung verlief im Sande, der alte Vorstand blieb im Amt. „Der Verein wird im Moment eigentlich nur kommissarisch geführt“, sagt Immo Barkawitz.

Lutz Hofmann, Andrea Stecher und Evelin Winkler wollen nicht mehr in der Vereinsführung mitarbeiten. Anders verhält es sich bei Immo Barkawitz. „Ich bin bereit, weiter im Vorstand mitzuwirken. Aber nicht mehr als Vorsitzender, weil es aufgrund meines Amtes als Bürgermeister der Gemeinde Zschaitz-Ottewig zu Gewissenskonflikten kommen könnte“, sagt Barkawitz. Der Noch-Vereinschef hatte schon für November des vergangenen Jahres eine Wahlversammlung einberufen wollen, doch die kam nicht zustande.

Die Vermutung, dass die Probleme in der Vereinsführung mit der Zusammenarbeit der Fußballabteilungen des SV Ostrau 90 und des SV 52 Zschaitz zusammenhängen könnten, will Immo Barkawitz nicht bestätigen. „Es geht darum, dass der SV 52 Zschaitz handlungsfähig bleibt, und das bleibt er nur mit einem ordentlich gewählten Vorstand“, so Barkawitz.

Sollte sich kein neuer Vorstand finden, müsste der Verein aufgelöst werden. Die Auflösung wird durch die Mitgliederversammlung beschlossen. Der Beschluss bedarf der Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen Stimmen, falls die Satzung keine andere Quote festlegt. Ein Liquidator (meist der Vorstand) meldet den Auflösungsbeschluss beim Vereinsregister zur Eintragung an. Er gibt die Auflösung öffentlich bekannt und fordert gleichzeitig die Gläubiger des Vereins auf, ihre Forderungen anzumelden. Die laufenden Geschäfte des Vereins werden beendet, noch offene Forderungen eingezogen und die Verbindlichkeiten des Vereins erfüllt. Ein Jahr nach der öffentlichen Bekanntmachung des Auflösungsbeschlusses fällt das restliche Vereinsvermögen dem in der Satzung bestimmten Berechtigten zu. Der Liquidator erteilt der Mitgliederversammlung eine Schlussrechnung. Anschließend meldet er die Beendigung der Liquidation zur Eintragung in das Vereinsregister an. Mit der Eintragung ist der Verein erloschen.

Doch so weit soll es nach der Auffassung von Immo Barkawitz nicht kommen. Der Noch-Vereinschef ist optimistisch, dass der Verein nicht von der Landkarte verschwindet.

