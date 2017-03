Geheimtraining für kleine Ulja-Kicker Am 16. Juni wollen Weißwassers Kitas mit der Welpenliga ins Guinness-Buch der Rekorde. Die SZ stellt Teilnehmer am Turnier vor.

Antje Wendland und Angelika Wagner mit ihren Schützlingen.Foto: Guido Paulig

Als erster Sieger 2013 gehört die Weißwasseraner Kita „Ulja“ seitdem zum festen Bestandteil der Welpenliga. Sie erreichte immer wieder vordere Platzierungen. Besonders ihre Betreuerin Antje Wendland tat sich dabei als Organisatorin und Initiatorin hervor. Gemeinsam mit Angelika Wagner betreut sie auch in diesem Jahr mit ihrer herzlichen Art die Kinder.

An der Welpenliga in diesem Jahr nehmen zwölf Kinder im Alter von vier bis sechs Jahren teil. Stellvertretend für das Team berichten Lennox (6) und Chris (5) aus der Vorschulgruppe, dass sie alle Sport ganz toll finden. Fußball wird dabei natürlich auch immer auf dem eigenen kleinen Platz in der Kita gespielt. Zur Vorbereitung auf das Turnier gehen die Kinder auch in das Weißwasseraner Turnerheim, wo ihnen unter fachlicher Anleitung durch die Übungsleiter des VfB Weißwasser sicherlich noch der eine oder andere geheime Trick vermittelt wird. Das besondere Wir-Gefühl entsteht bei den Kindern auch durch die tollen T-Shirts und Trikots, welche sie bei den Turnieren tragen. Auch auf die Unterstützung und Anfeuerung durch die Eltern können sie bauen. Auch wenn andere Mannschaften besser sind, so berichten die Kinder, macht es trotzdem Spaß, gemeinsam zu spielen.

Dass es in der Kita „Ulja“ sportlich zugeht, beweisen der Sieg bei der Kinder- und Jugendsportwoche 2016, das regelmäßige Ablegen des Sportabzeichens und die Sporttage. Der nächste findet am 19. April in der Turnhalle Fröbelstraße statt. Mit ihrem tollen Einsatzwillen und der großen Freude am Spielen zählen die „Uljas“ sicherlich zu den Geheimfavoriten auf einen der vorderen Plätze auch in diesem Jahr.

zur Startseite