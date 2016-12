Geheimtipps im Advent Abseits von Striezelmarkt laden an den kommenden Wochenenden auch viele kleine Märkte ein – eine Auswahl.

Der Vorsitzende des Hechtviertel e.V. Maik Schellbach zeigt seinen Herrnhuter Stern für den Weihnachtsmarkt vor der St. Pauli Ruine im Hechtviertel. © Norbert Millauer

Der wohl schönste Indoor-Weihnachtsmarkt Dresdens – damit wirbt der Hechtviertelverein auf seiner Facebookseite für den Hechtzauber. Zum dritten Mal verwandelt sich die St.Pauli-Ruine am Königsbrücker Platz in eine Winterlandschaft mit Glühwein- und Verkaufsbuden.

Neben der klassischen Bratwurst kommen in dem sonst für Theateraufführungen genutzten Gebäude auch Suppen aus der Löffelbar sowie palästinensische Speisen aus dem Nemo auf den Tisch. Der Hechtzauber ist ein Weihnachtsmarkt von und für Anwohner.

Zum Auftakt schmücken diese am Sonnabend um 11 Uhr gemeinsam die große Tanne. Neben Strohsternen, Lametta und Lichterketten landet auch etwas Besonderes am Baum: Wunschzettel der Kinder aus dem Hecht. Für die kommt in diesem Jahr auch erstmals der Weihnachtsmann. Ein weiteres Highlight ist der Auftritt einer Italo-Weihnachtsband am Sonnabendabend.

17./18. Dezember, 11 - 21 Uhr; Königsbrücker Platz: www.facebook.com/hechtviertel

zur Startseite