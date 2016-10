Geheimsitzung zu Manufaktur Meissen Die Linke will die Jahre unter Christian Kurtzke und Kurt Biedenkopf aufarbeiten.

© Symbolfoto/Claudia Hübschmann

Der Vorstandsvorsitzende der Sächsischen Aufbaubank Stefan Weber hat jetzt in seiner Funktion als Aufsichtsratsvorsitzender der Staatlichen Porzellanmanufaktur Meissen GmbH dem Haushalts- und Finanzausschuss des Sächsischen Landtags in geheimer Sitzung auf Fragen geantwortet. Grundlage war ein Antrag der Linksfraktion.

„Wir fühlen uns in unserer jahrelangen Kritik an der Geschäftspolitik des seinerzeitigen Geschäftsführers Christian Kurtzke und des früheren Aufsichtsratsvorsitzenden Kurt Biedenkopf (CDU) bestätigt“, so der Linken-Landtagsabgeordnete Scheel nach der Sitzung. Ihre Ausflüge in das „Luxusnippes-Geschäft“ auf Kosten der klassischen künstlerischen Porzellanfertigung seien gescheitert. Die Aufarbeitung der von ihnen unter Duldung des sächsischen Finanzministers Georg Unland (CDU) angerichteten Schäden an diesem sächsischen Unternehmen werde noch längere Zeit in Anspruch nehmen.

Wichtig für die Linke ist eigenen Aussagen zufolge die weiter fortgeführte Konzentration auf das Kerngeschäft Porzellan. Bei seiner jüngsten Hausmesse hatte das Unternehmen dazu vielfältige und überzeugende neue Produkte vorgestellt. (SZ)

