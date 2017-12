Geheimplan für Olympia Aljona Savchenko und Bruno Massot arbeiten an einem neuen Kurzprogramm. Damit wollen die WM-Zweiten ihre Gegner bei den Winterspielen überraschen.

Ein Titel im Vorbeigleiten: Aljona Savchenko und Bruno Massot. © Fabian Sommer/dpa

Sie pokern um Paarlauf-Gold. Aljona Savchenko und Bruno Massot gehen für den erhofften Olympiasieg in Pyeongchang ins Risiko. Die Weltmeisterschaftszweiten basteln heimlich, still und leise im abgeschiedenen Allgäu an einem neuen Kurzprogramm – bereits dem dritten in dieser Saison.

„Entschieden ist noch nichts, aber es kann eine Überraschung geben“, sagte die fünffache Weltmeisterin nach dem Gewinn des zweiten deutschen Meistertitels mit ihrem neuen Partner in Frankfurt am Main. Die gebürtige Ukrainerin gilt als die treibende Kraft bei diesem ungewöhnlichen Projekt. Sie gibt den Takt in der immer erfolgreicheren Partnerschaft mit dem gebürtigen Franzosen vor.

Mehr und mehr arbeitet er sich zwar an ihre Klasse heran. Aber im während der Sommermonate choreografierten Flamenco fühlte Massot sich nicht wirklich wohl. Daher reaktivierten die zweifachen Europameisterschaftszweiten für das Grand-Prix-Finale im japanischen Nagoya den publikumswirksameren Lindy Hop aus dem vorolympischen Jahr und besiegten dort die Weltbesten.

Jetzt einen dritten Anlauf für eine neue Kurzkür zu nehmen, ist angesichts der knappen Zeit zwar ein Wagnis. Aber für die ehrgeizige Savchenko war während ihrer beispiellosen Karriere das Bessere immer der Feind des Guten, und in Südkorea soll beim fünften Versuch mit dem dritten Partner nach zwei Bronzemedaillen 2010 im kanadischen Vancouver und 2014 im russischen Sotschi endlich olympisches Gold her.

Der Pflichtsieg beim nationalen Championat in der Bankenmetropole war für das Duo aus Oberstdorf kaum mehr als ein „besseres Training“, räumte Massot ein und ergänzte: „Ich denke, wir haben einen guten Job gemacht.“ Doch dem Paar machte auch der Jetlag nach der Rückreise aus dem fernöstlichen Kaiserreich sichtlich zu schaffen. „Ich wusste zuletzt manchmal nicht mehr, ob Tag oder Nacht ist. Es fühlte sich ziemlich chaotisch im Körper an“, sagte sie. „Die Woche war sehr schwer. Wir haben gekämpft. Wir wussten nicht, ob es Tag oder Nacht ist.“ Für Trainer Alexander König war vier Wochen vor der Generalprobe bei der Europameisterschaft in Moskau bedeutsam, „dass Aljona und Bruno derzeit eine innere Ruhe ausstrahlen, die für sie wichtig ist“, sagte er.

Für viereinhalb Minuten werteten sie die Titelkämpfe in Hessen mit ihrer Ausnahmekür auf. Die Perfektionisten erlaubten sich nur einen kleinen Fehler, obwohl sie permanent hundemüde waren. Es fehlte bloß noch die Schlusspose. Da hatten beide noch genug Kraft, das Publikum in der Halle zu noch mehr Applaus zu animieren. „Wir genießen diese Unterstützung der Fans“, sagte Savchenko. Massot animierte den Beifall der Zuschauer mit unmissverständlichen Armbewegungen. Mit der anderen Hand trug er sie lässig über dem Kopf und lächelte. Den Titel holten sie wie selbstverständlich im Vorbeigleiten. Was sie mitnahmen, war eine gehörige Portion Wärme ihrer einheimischen Fans auf dem kraftraubenden Weg zum möglichen Olympia-Gold am 15. Februar.

„Ich fand das sehr honorig, dass sie uns die Referenz erwiesen haben“, sagte Udo Dönsdorf, Sportdirektor der Deutschen Eislauf-Union. „Das ist nicht ihre Bühne. Das war profihaft.“ Ein souveräner Auftritt war es nicht unbedingt. „Trotzdem war es eine gute Standortbestimmung für uns“, sagte König. Mit 229,38 Punkten kamen seine Schützlinge an das Ergebnis von Nagoya naturgemäß nicht ganz heran. Die Würfe waren gut, die Pirouetten solide zentriert. Bei den Parallelsprüngen war der eine oder andere Wackler nicht zu übersehen. Punkte brachte aber auch wie gewohnt die ausgefeilte Choreographie zur Musik der Natur-Doku „Die Welt von oben“. „Eistanz mit Sprüngen“ – so stuft ihr Choreograph Christopher Dean, die lebende Eistanzlegende, sein Werk mit ihnen ein. (sid)

zur Startseite