Geheimnisvolles in der Burg Mit einer besonderen Gästeführung beenden die Mitarbeiter der Burg Kriebstein ein erfolgreiches Museumsjahr.

Zur geheimnisvollen Führung wurden die Gäste bei Kerzenlicht in die Geheimnisse der Mittelalterburg Kriebstein entführt. Der Besuch in der Kapelle – hier mit dem Abt – mit den original gotischen Wandmalereien war eine besondere Station. © Verena Toth

Im urigen Kriebsteiner Burghof loderten die Flammen von Fackeln und Feuerkörben. Männer, Frauen und Kinder in historischen Gewändern wandelten in den Gängen und Gewölben der Burg. Es schien, als seien die einstigen Bewohner des historischen Gemäuers auferstanden und hätten sich Gäste aus der Gegenwart eingeladen.

300 Besucher ließen sich am Wochenende auf der Burg Kriebstein in die alten Sagen und längst vergangenen Jahrhunderte entführen. Nicht nur die historischen Räume, die mit Kerzenschein und Kaminfeuer stimmungsvoll beleuchtet wurden, stimmten die neugierigen Besucher auf das Motto der besonderen Gästeführung ein: geheimnisvolles Mittelalter. So entführte die treue Frau zu Kriebstein kurzerhand den einen oder anderen Herren aus der Besuchergruppe, der Abt ließ sich beim Gebet in der Kapelle nicht stören und das laute, aber gar nicht gefährliche Burggespenst, lugte und spukte ein ums andere Mal um die Ecke.

Die geheimnisvollen Führungen, die immer nur an wenigen Tagen im November und Dezember stattfinden, sind der letzte Höhepunkt im Museumsjahr. Die Führungen werden gemeinsam mit den Mitarbeitern der Burg und den Freundeskreismitgliedern gestaltet, die auch dieses Mal in die historischen Gewänder und Rollen schlüpften. Eine weitere Besonderheit: Zur geheimnisvollen Führung werden die ältesten Räume der Burg, wie beispielsweise die beeindruckende Kapelle mit den original-gotischen Wandmalereien, gezeigt.

Das Team um Museumsleiterin Gabriele Wippert kann zufrieden auf ein erfolgreiches 2016 zurückblicken. „Das Burgfest mit etwa 8 000 Besuchern, welches erstmalig über die Dauer von vier Tagen stattfand, war einer der gut besuchten Höhepunkte. Auch der Erlebnistag mit knapp 1 000 Besuchern war sehr erfolgreich“, zählt sie auf. Mit den beiden neuen Führungsreihen „Mit dem Baumeister unterwegs“ und der „Plauderei mit dem Zimmermädchen – Anekdoten aus dem Leben der Familie von Arnim“ haben die Museumsmitarbeiter den Geschmack der Gäste getroffen. Die Sonderausstellung „Klitzeklein und heiß geliebt“, Miniaturspielzeug und Puppenstuben aus der Zeit um 1900, sei eine beliebte und gut besuchte Schau gewesen. Nicht zuletzt erhielt die Burg 2016 das Zertifikat für Exzellenz vom Internetportal TripAdvisor. Im Vergleich zum Vorjahr – 2015 wurden 48 500 Besucher gezählt – schlug sich das auch positiv in der Besucherzahl nieder. Rund 51 000 Besucher konnten dieses Jahr in Sachsens schönster Märchenburg begrüßt werden.

Nach der Jahreswechselpause soll den Besuchern ab Februar eine neue Dauerausstellung präsentiert werden. „Im Alten Festsaal wird die Geschichte und Baugeschichte der Burg Kriebstein von den Anfängen 1384 bis zum Jahr 1536 präsentiert. Vervollständigt wird das Bild durch gotische Waffen, Schwerter, Hellebarden, Rüstungsteile und Alltagsgegenstände“, macht Gabriele Wippert neugierig. Zudem soll es eine Sonderausstellung des in Waldheim geborenen Prof. Rudolf Horn geben.

Die geheimnisvolle Führung auf der Burg Kriebstein findet noch einmal am 3. Dezember um 16 und 17 Uhr statt. Eintritt für Erwachsene 10 und für Kinder 5 Euro.

