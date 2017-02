Geheimnisvolle Rosenvilla Das Armenhaus ist den meisten Nauhainern ein Begriff. Trotzdem findet eine junge Frau kaum Zeitzeugen zu dem Gebäude.

Natalie Filz aus Nauhain sucht Zeitzeugen, die ihr etwas über die Rosenvilla im Ort erzählen können. Trotz bereits einjähriger Recherche gibt es bisher nur zwei grobe Zeichnungen und ein paar Notizen. © Dietmar Thomas

Geschichte war eigentlich nie so das Ding von Natalie Filz. Trotzdem betreibt die 18-Jährige seit einem Jahr intensive historische Recherchen. Der jungen Frau aus Nauhain hat es die ehemalige Rosenvilla angetan. „Jedem in Nauhain ist sie ein Begriff, obwohl sie schon lange nicht mehr steht“, sagt die Auszubildende zur Sozialassistentin. Immer wieder hat auch ihre Oma Heidi Urban von der Rosenvilla erzählt. „Das war interessant und hat mich neugierig gemacht“, so Natalie Filz.

Gemeinsam mit der Oma hat sie mit den drei ältesten Einwohnern von Nauhain über das Gebäude gesprochen. Die waren allerdings Kinder, als es noch stand. Trotzdem konnten sie sich an einige Details erinnern. Schon der Name für das Haus weckt bei demjenigen, der noch nie etwas von ihm gehört hat, falsche Vorstellungen. Denn es war alles andere als eine Villa. „Eher ein besserer Bretterverschlag“, sagt Natalie Filz. Das Gebäude war Eigentum der Gemeinde, die es den Ärmsten der Armen als Bleibe zur Verfügung stellte.

Vermutlich hatte es die Hausnummer 31. Es gab keinen Fußboden, die Schränke waren auf Ziegelsteine gestellt. Schalen auf den Schränken fingen das Wasser auf, das durchs Dach tropfte. So haben die älteren Nauhainer den Zustand des Hauses beschrieben. Das Wasser für den täglichen Gebrauch holten sich die Bewohner aus einem unbefestigten Wasserloch neben dem Haus. An dem gab es einen Garten, in dem auch viele Rosen wuchsen. So kam irgendjemand irgendwann auf den eher ironisch gemeinten Namen Rosenvilla. Wie sie und das Grundstück einmal ausgesehen haben, hat Tischler Erhard Gaudlitz skizziert. Fotos oder andere Abbildungen gibt es nicht.

„Die letzten Bewohner waren Fanny und Alfred Schreiber“, sagt Natalie Filz. Das Ehepaar kam 1943 nach Nauhain, nachdem sein Haus in Leipzig den Bomben zum Opfer gefallen war. Bevor die beiden in die Rosenvilla einzogen, lebten sie ein Jahr lang in einer noch schlechteren Hütte in der Sandgrube. Alfred Schreiber verstarb früh. Wenn seine Frau das Haus verließ, schloss sie es nie ab, falls ihr Sohn aus dem Krieg zurückkommt. Er kam nie. Was aus ihm geworden ist, hat die junge Nauhainerin bisher nicht herausgefunden. Aber ihre Oma erinnert sich, dass Fanny Schreiber oft im Wald Kräuter gesammelt und die Familie der Oma bei Hausarbeiten unterstützt hat. Dafür bekam sie Naturalien. Ende der 1950er-/Anfang der 1960er-Jahre war die Frau dann plötzlich aus Nauhain verschwunden. Mitte der 1960er-Jahre wurde die Rosenvilla abgerissen. Das sei nachvollziehbar, weil sich Leute aus dem Dorf noch Dachziegel aus dem Abbruchhaus geholt haben.

Doch wann wurde das Haus errichtet? Welche Bewohner gab es vor den Schreibers und wie haben sie gelebt? Auf diese Fragen hat die 18-Jährige bisher kaum Antworten gefunden. Von einer Familie Israel hat sie noch gehört. Deren Tochter soll einen Soldaten in der Rosenvilla versteckt haben. Damit er nicht entdeckt wird, habe er Geistergeräusche gemacht, sobald sich Kinder dem Haus genähert haben.

Natalie Filz würde die Geschichte der Rosenvilla gern aufschreiben, um sie für nachfolgende Generationen zu erhalten. Deshalb sucht sie Zeitzeugen oder Material, in dem sie nachschlagen könnte. Anfragen an zwei Kirchen und ein Einwohnermeldeamt in Leipzig haben keinen Erfolg gebracht. Auch der Döbelner Treibhausverein konnte nicht weiterhelfen.

Kontakt: Telefon 034328 66020 (ab 16 Uhr)

zur Startseite