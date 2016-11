Geheimnisvolle Finanzen Der Haushalt der Gemeinde Müglitztal wird zum vertraulichen Dokument. Dabei ist die Rechnung ganz einfach: So geht es nicht weiter.

Mit einer Fusion mit Dohna hat Ulrike Fischer vom Heimatverein Maxen nicht viel am Hut. Aber eine Chance will sie doch nutzen: die Möglichkeit, dass sich Dohna und Müglitztal im Laufe der Gespräche gegenseitig Informationsrecht über alles einräumen. Dann will ich mal ein Exemplar des Dohnaer Haushaltes, sagte Ulrike Fischer im Gemeinderat am Mittwoch. Den Wunsch hegt sie schon lange. Einige Müglitztaler wären schon froh, wenn sie alles über den Haushalt ihrer Gemeinde erfahren würden. Der Entwurf liegt zwar wie gesetzlich gefordert öffentlich aus, aber dann wird geheim wieder etwas geändert. Was, erfährt der Bürger erst, wenn der Haushalt beschlossen ist. Zudem fehlte der Vorbericht, kritisierte Ulrike Fischer, die für eine öffentliche Debatte plädierte, damit aber nicht durchkam. Der Vorbericht sei am Haushalt mit den vielen Zahlen eigentlich das Einzige, was der Bürger verstehen könne.

So gab es denn auch unterschiedliche Auffassungen, ob für Müglitztal denn am Ende ein Plus oder ein Minus steht. Das konnte auch Dohnas Kämmerin nicht mit einfachen Worten erklären. Dafür aber Andre Weber (CDU). Wenn die liquiden, also verfügbaren Mittel von rund 700 000 Euro auf 200 000 Euro sinken, ist es nur eine Frage der Zeit, wann das Geld alle ist. Und wer nichts zurücklegt und nur vom Ersparten lebt, hat irgendwann gar nichts mehr.

Ulrike Fischer hat den Vorbericht als Gemeinderätin dann bekommen, ihr Mann, der zur offiziellen Einsicht extra ins Dohnaer Rathaus gefahren war, hat keine Chance. Das Dokument sei vertraulich. In Heidenau hingegen zum Beispiel wird der Vorbericht sogar im Internet veröffentlicht – samt dem kompletten Haushalt mit über 600 Seiten. Warum macht die Dohnaer Verwaltung für Müglitztal daraus so ein Geheimnis?

Unbequeme Fragen

Das ist nur eine Frage, die unter anderem Silvio Zimmel bewegt. Der bei der Bürgermeisterwahl voriges Jahr Unterlegene, Andreas Burkhardt, gehört zu den regelmäßigen Besuchern der Gemeinderatssitzung. Er stellt viele, manchmal unbequeme und einige Räte auch nervende Fragen. Dass es diesmal von denen so wenig Fragen zum Haushalt und zu den Fusionsgesprächen gab, wunderte ihn. Im Mai hatte der Müglitztaler Gemeinderat beschlossen, mit Dohna Sondierungsgespräche zu führen. Nun geht man diesen Schritt konsequent weiter. Nachdem die Räte in Dohna und jetzt auch in Müglitztal die Prämissen für die Gespräche beschlossen haben, soll die Arbeitsgruppe im Januar 2017 ihre Tätigkeit aufnehmen. Sie wird paritätisch besetzt und wird geheim tagen. Nach jeder Beratung soll jedoch die Öffentlichkeit informiert werden.

