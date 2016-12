Geheimnisvolle Botschaften in heimischen Wäldern Ein neues Buch beschreibt über 200 verborgene Denkmale und ihre oft tragischen Geschichten.

Mitautor Andreas Bültemeier kann nach achtjähriger Arbeit das Buch „Denkmale in den Oberlausitzer Wäldern“ präsentieren. © Bernhard Donke

Wälder üben seit jeher eine besondere beinahe mystische Anziehungskraft und Faszination auf uns Menschen aus. Neben den Naturdenkmalen, auf die man bei Spaziergängen und Wanderungen stößt, trifft man dort oft auch auf von Menschenhand geschaffene Denkmale in Form von Steinkreuzen, Kreuzsteinen oder in anderen Formen als Kleindenkmale.

Die meisten davon stehen an Wander- und Waldwegen, einige aber sind tief im Wald verborgen – nicht selten von Wildwuchs überwuchert und so für den Menschen schlecht oder gar nicht mehr zu erkennen. Manche verweisen auf jahrhundertealte Geschichten, die sich um Mord, Totschlag oder andere tragische Ereignisse oder Zufälle ranken. Die Denkmale, ob aus Stein, Eisen oder Holz, sollen der Nachwelt diese Botschaften überbringen.

Andreas Bültemeier, Mitarbeiter im Kreisforstamt des Landkreises Görlitz und Thomas Sobczyk, der im Kreisforstamt des Landkreises Bautzen arbeitet, haben sich vor einigen Jahren vorgenommen, den Geheimnissen dieser historischen Denkmale nachzugehen. Das dabei entstandene Buch mit dem Titel „Denkmale in den Oberlausitzer Wäldern“ will die Geheimnisse dieser Steine nun ein wenig lüften. Bei der Arbeit und den damit verbundenen Recherchen konnten die beiden Autoren auf die umfangreichen Forschungen von Harald Quietzsch (Dresden), Dr. Walter Schindler (Sohland/Spree), Dr. Herbert Wilhelmi (Tharandt) und Andreas Prescher (Großschönau) zurückgreifen.

Bei der Suche nach dem oft versteckt in den Wäldern befindlichen Steinen und ihrer Deutung waren ihnen zahlreiche Heimatforscher, Ortschronisten und interessierte Bürger sehr behilflich. Auch dem Verlagsleiter des Oberlausitzer Verlags F. Nürnberger, Dr. Andreas Gerth, gebühre ein Dankeschön für seine Geduld, die er mit ihnen hatte, sagen die beiden Autoren. „Ich denke, ohne diese große Unterstützung hätten wir dieses Buch nicht in solch großen Umfang herausbringen können“, sagt Andreas Bültemeier.

Immerhin werden in dem Buch über 200 historische Denkmale abgebildet und ihre Deutung ausführlich beschrieben. Gerade für Heimatforscher und Bürger, die sich für die Geschichte ihrer Region interessieren ist dieses Buch ein wahrer Quell an Informationen. Von allen Denkmalen, die hier im Buch beschrieben werden, wird auch der Standort detailliert samt GPS-Koordinaten beschrieben und erläutert. Damit wird die Suche nach ihnen für neugierige Oberlausitzer um vieles erleichtert.

Insgesamt ist mit „Denkmale in den Oberlausitzer Wäldern“ ein Buch entstanden, das nicht nur historische Ereignisse beschreibt, sondern auch ganz praktisch den Weg, der zu ihnen führt. So ist nebenbei ein Wanderführer entstanden, der die Kleindenkmale in den Oberlausitzer Wäldern recht ausführlich und detailliert schildert. Für diese sehr umfangreiche Arbeit haben sich die Autoren die Oberlausitz mit ihren zwei Landkreisen aufgeteilt. Während Thomas Sobczyk die Wälder des Landkreis Bautzen nach den Denkmalen durchkämmte und sie fotografierte, hatte sich Andreas Bültemeier vorgenommen, die Wälder im Landkreis Görlitz zu durchstreifen, um die Denkmale aufzunehmen.

Anschließend forschten die beiden in akribischer Arbeit und mit viel Geduld in alten Gerichtsakten und alten Aufzeichnungen von Forstämtern und Kirchen nach, was seinerzeit der Grund für die Errichtung der Denkmale war. Dabei erlebten beide Autoren so manche Überraschung, aber auch Rückschläge oder mussten schon Aufgezeichnetes wieder löschen, weil man plötzlich neue historische Erkenntnisse über das Denkmal erlangte. Dennoch wurden sie nicht müde und widmeten sich immer wieder engagiert ihrer anspruchsvollen Arbeit. Das Ergebnis liegt nur vor und ist der Lohn der Mühen.

Das Buch gibt es im Görlitzer SZ-Treffpunkt im City-Center, in den Buchläden der Region oder über die ISBN 978-3-941908-73-4 beim „Oberlausitzer Verlag“ oder im Internet. Es kostet 29,95 Euro.

zur Startseite