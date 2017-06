Geheimnisse aus dem alten Witwenhaus Archäologen haben das letzte Grundstück im Zentrum untersucht. Nun wird neu gebaut. Einer der Funde bleibt erhalten.

Auf der Fläche zwischen Pfarr- und Schreibergasse soll ein modernes Wohnhaus entstehen. Es ist das letzte Grundstück in der Innenstadt, auf dem archäologische Grabungen stattfanden. Die Funde stammen teils aus dem 14. Jahrhundert. © Sven Ellger

Diesen Fund können selbst Experten nicht erklären. Warum wurde diese Nische gebaut? Als sakraler Ort, als Extra-Abstellfläche, als Teil eines Badehauses, als Platz für eine Statue? Die halbrunde Nische ist Teil der historischen Kelleranlage an der Ecke Schreiber-/Kramergasse. Die wurde jetzt bei archäologischen Grabungen freigelegt. Es ist die letzte Untersuchung dieser Art in der Dresdner Altstadt. Schon im Dezember will die Revitalis auf dem Grundstück zwischen Pfarr- und Schreibergasse mit dem Bau einer Wohnanlage mit 213 Wohnungen beginnen. Im November soll die Baugenehmigung vorliegen.

Vier Monate lang haben Archäologen, Grabungstechniker und Denkmalpfleger jetzt die Fläche untersucht. Dabei wurden Keller der ehemaligen Häuser an der Schreibergasse 11 bis 21 sowie an der Pfarrgasse 2 bis 8 untersucht. Hier wohnte bis zum Zweiten Weltkrieg das Bürgertum. Komfortabel wie bald in den Neubauten ging es da allerdings nicht zu. Die Latrinen – kreisrunde Löcher, die tief in den Boden gegraben wurden – sind bis ins 20. Jahrhundert benutzt worden. Geheizt wurde mit Kohle. Eine unangenehme Geruchskombi.

Davon haben die Archäologen nichts mehr mitbekommen. Sie finden die baulichen Überreste. Teils stammen die aus dem 14. Jahrhundert. Der Zugang zum Keller war von der Hofseite aus möglich. Gebaut wurde immer wieder oben drauf. Alte Kelleranlagen wurden wiederverwendet. So sind auf riesigen Elbsandsteinblöcken Schichten aus Backsteinen zu sehen. Dort, wo einst Öfen standen, ist das Gestein gerötet. Die Keller des alten Gasthauses an der Schreibergasse 19 bis 21 sind besonders tief. „Hier musste wohl viel gelagert werden“, sagt Thomas Westphalen, Abteilungsleiter im Landesamt für Archäologie Sachsen.

Ein paar Grundstücke weiter, an der Schreibergasse 11, stand einst das Pfarr-Witwen-Haus, das dem Kurfürsten zugeordnet wird. Der hat wohl auch für den Bau bezahlt. „Beim Bau wurde auf Qualität geachtet“, sagt Thomas Westphalen. Das sehen die Experten an der Bauweise. Bögen, Mauern und Sandsteingewände aus dem 15. Jahrhundert sind gut erhalten. Eine der unterirdischen Türen wurde nachträglich in einem Meter Höhe geweitet. Anscheinend haben die dicken Fässer irgendwann nicht mehr hindurchgepasst. Also musste die Tür verbreitert werden.

Die halbrunde Nische wurde über die Grundstücksgrenze hinaus unterirdisch in den Boden gegraben und ausgemauert. „Wir können uns nicht erklären, was es damit auf sich hat“, sagt er. Mit Vertretern der Kirche haben sich die Archäologen die Stelle angesehen. Eine sakrale Nutzung haben sie ausgeschlossen. Die Nische ist eine der wenigen Überraschungen in dem Gebiet. Die Keller wurden nach der Bombardierung beräumt. Nur ein großes EmailleSchild haben die Archäologen gefunden. „Edelweiß – leichtest verdaulicher Käse“, steht geschrieben. Das Material hat die hohen Temperaturen in der Bombennacht überstanden. Nun untersuchen Archivare, wo und wann es den Käse zu kaufen gab.

Für die Dresdner und die Wissenschaftler bleibt der geheimnisvolle Keller samt Nische des Pfarr-Witwen-Hauses erhalten. „Wir planen noch einmal um“, sagt Alexander Kulendahl, Prokurist bei Revitalis. Später soll eine Tür vom Treppenhaus in die alten Keller führen. Es sei denkbar, einzelnen Gruppen oder Führungen den Zugang zu ermöglichen. Die anderen Überreste verschwinden. Der Investor hat eine zweigeschossige Tiefgarage mit 120 Stellplätzen geplant. Überrascht ist Kulendahl nicht über die Funde. „Wir bauen mitten in der Stadt. Logisch, dass Archäologen hier fündig werden.“

zur Startseite