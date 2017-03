Geheimnis wird beim Sportlerball gelüftet Im SZ-Treffpunkt in Zittau gibt es bis zum Donnerstag Eintrittskarten für die diesjährige Jubiläumsumfrage.

Ein Eindruck von der Sportlergala 2016: Programm der Funkengarde der Karnevalsgesellschaft Neugersdorf. © SZ-Archiv/Bernd Gärtner

Löbau/Zittau. Feierlich wird im Westparkcenter in Zittau am Sonnabend das Geheimnis um die Sieger und Platzierten der Jubiläums-Sportlerumfrage gelüftet. Zum 25. Mal ist im Altkreis Löbau-Zittau nach den beliebtesten Sportlerinnen, Sportlern, Mannschaften sowie Nachwuchssportlerinnen und -sportlern gesucht worden.

11 746 Leute haben ihre Tipps bei der Sportlerwahl abgegeben. 9 878 Tippscheine sind in den Lokalredaktionen in Zittau und Löbau eingegangen. Nach dem Vorjahr gab es zum zweiten Mal die Möglichkeit, seine Stimme online abzugeben. 1 868 Personen haben das genutzt.

Beim Sportlerball gibt es am 25. März für die Gäste auch ein Wiedersehen mit einigen ehemaligen Teilnehmern der bisherigen Umfragen. Bis Donnerstag sind für den Sportlerball noch im SZ-Treffpunkt in Zittau Eintrittskarten für 18 Euro erhältlich. Im Ticket enthalten ist ein buntes Unterhaltungsprogramm, das Buffet und der Tanzabend im Anschluss an die Ehrung der Sportler. Die Sportlerumfrage richten wieder gemeinsam SZ, Kreissportbund und die Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien aus. (SZ/hg)

