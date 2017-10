Geheimnis um Verkehrszählungen Entlang der neugebauten Staatsstraße 31 gibt es keinen Rad- und Fußweg. Jetzt macht sich eine Initiativgruppe stark.

Auf der S 31 zwischen dem Autobahnanschluss Leisnig/Mügeln und Oschatz sind seit Fertigstellung wesentlich höhere Geschwindigkeiten, ein erheblich höheres Verkehrsaufkommen sowie deutlich mehr Schwerlaster festzustellen. Das ist nicht nur eine Behauptung, sondern nachweisbar. „Zum einen wurden Verkehrsschilder aufgestellt, die eine höhere Geschwindigkeit erlauben. Zum anderen wurde die Straße ja extra aufgrund des erhöhten Verkehrsaufkommens ausgebaut. Sie ist für Fußgänger und Radfahrer gefährlich“, so Carsten Enders, parlamentarischer Berater der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Sächsischen Landtag.

Initiativgruppe für Radweg

Weil in bestimmten Bereichen entlang der für 41 Millionen Euro neu ausgebauten S 31 ein Rad- und Fußweg dringend benötigt wird, gibt es auch eine Initiativgruppe. Vor etwa sechs Wochen organisierte die Gruppe eine Fahrradtour zwischen der Grundschule Neusornzig und Mügeln. „Diese Tour wurde im Landratsamt Nordsachsen angezeigt. Genehmigt wurde sie nur als Demonstration, die von der Polizei und der Feuerwehr abgesichert wurde. Dabei haben wir nur die öffentliche Straße genutzt“, so Holger Schilke, der zu den führenden Kräften der Initiativgruppe gehört.

Schon allein die Sicherung zeige, dass dieser Abschnitt für Radfahrer und Fußgänger nicht ungefährlich ist und das auch bei den Behörden bekannt ist. Die Initiativgruppe will nach und nach auf die Abschnitte hinweisen, in denen ein Rad- und Fußweg erforderlich ist. Deshalb wird es am Freitag wieder eine öffentliche Radtour zwischen der Evangelischen Werkschule in Naundorf, der „Apfelbaum-Grundschule“ in Schweta und der Ökostation geben. Dieser Abschnitt ist kreuzgefährlich, so Schilke.

Fehler muss korrigiert werden

„Es war ein Fehler, beim Ausbau der Staatsstraße die Bedürfnisse von Radfahrern, Schülern sowie Fußgängern zu vernachlässigen. Dieser ist aber korrigierbar. Ich habe allerdings den Eindruck, dass die Staatsregierung alles daran setzt, hier nicht mehr nachzusteuern“, so Katja Meier, verkehrspolitische Sprecherin der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen. Sie hatte eine kleine Anfrage im Landtag zu den Ergebnissen der Verkehrszählung an der S 31 eingereicht.

Die Initiativgruppe habe das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv), in dessen Auftrag die Umfrage erfolgt sein soll, seit Monaten auf die Ergebnis gedrängt, so Meier. Die Gruppe wolle die empfundene unmittelbare Gefahr für Leib und Leben nichtmotorisierter Verkehrsteilnehmer objektiv untersetzen. Laut Angaben der Mügelner Stadtverwaltung verweigere das Amt die Herausgabe der Ergebnisse. „Das ist ein Unding. Transparenz muss gerade bei einem solch brisanten Thema Grundbedingung und keine staatliche Gnade sein“, so Katja Meier. (DA/je)

