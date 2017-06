Geheimnis gelüftet Die Sieger des SZ-Gewinnspiels zur Bautzener Automeile stehen fest. Bei der Suche eines Fahrzeugs hatten sie den richtigen Riecher.

Christoph Dartsch (l.) aus Truppen konnte gleich nach der Verlosung den vierten Preis aus den Händen von Thomas Manske, Filialleiter des Autohauses Büchner (M.), und SZ-Geschäftsführer Frank Bittner entgegennehmen. © Carmen Schumann

Bei der Automeile, die vorigen Sonnabend zum vierten Mal in Bautzen stattfand, konnten sich die Besucher am SZ-Gewinnspiel beteiligen. Dabei galt es herauszufinden, um welches Fahrzeug es sich bei dem auf dem Plakat abgebildeten Auto handelt. Nun stehen die Gewinner fest: Den 1. Preis, eine Probefahrtwoche mit dem Renault Mégane GT line – der das gesuchte Auto war – gewinnt Angela Faust aus Neschwitz. Über den 2. Preis, einen Werkstattgutschein in Höhe von 150 Euro, kann sich Iris Lehmann aus Großpostwitz freuen. Den 3. bis 6. Preis, je zwei Tickets für ein Wunsch-Heimspiel der Lausitzer Füchse, gewinnen Manila Mägel aus Bischofswerda, Christoph Dartsch aus Truppen, Paul-Heinz Schupke aus Oberkaina sowie Rainer Friedland aus Bautzen. (cs)

