Geheimer Filmdreh auf dem Flugplatz Während in Görlitz jeder Filmdreh zum öffentlichen Großereignis wird, filmt man in Großenhain heimlich.

Cine Mobil liefert die technische Ausstattung am Set. © Kristin Richter

Closed set! Geschlossener Set. Niemand darf Fotos machen. Fragen, was das Team überhaupt dreht, werden von der LimeLight PR GmbH in Berlin nicht beantwortet.

Auch beim Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement in Dresden winkt am ab: „Kein Kommentar“. Der Freistaat ist Eigentümer und damit Vermieter der Großenhainer Flugplatzfläche, die jetzt als Drehort dient. Die Halle, in der das Ganze maßgeblich stattfindet, ist die vor Jahren mit großem öffentlichen Knall Pleite gegangene Produktionsstätte des Roadster YES. Herbert Funke und Philipp Will hatten ab dem Jahr 2000 in Großenhain den von ihnen zu Studentenzeiten entwickelten Sportwagen YES gebaut. Als die Firma 2006 finanziell ins Schleudern geriet, jonglierten die beiden mit den nicht vorhandenen Geldern. Das Ganze endete schließlich in Insolvenzverschleppung, Bankrott, Urkundenfälschung, Unterschlagung. Dafür kassierte Herbert Funke im Jahr 2015 gerade mal 21 Monate, Philipp Will 18 Monate Haft. Die Strafen wurden zur Bewährung ausgesetzt. Stattdessen sollten beide jeweils 100 gemeinnützige Stunden leisten. Ein Urteil, das Beschäftigten und Zulieferern damals reichlich milde erschien. Nun macht die Sportwagenhalle erneut von sich Reden.

Und was wird jetzt gespielt? Schulterzucken allenthalben. Von einem Piloten munkelt man, einem der finanziell völlig ruiniert über sein Leben blickt. Das würde zur Aura des Drehortes ein wenig passen. Das benachbarte „Fliegende Museum“ ist nach eigenen Worten diesmal nicht Schauplatz des Geschehens. Das ZDF drehte zuletzt 2013 unter großem öffentlichen Interesse am Fliegenden Museum Szenen für einen Spielfilm über die Piloten-Legende Elly Beinhorn, der berühmtesten deutschen Fliegerin der 1930er Jahre.

