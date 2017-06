Geheime Gärten und Hinterhöfe gesucht Zur Langen Nacht der Kunst, Kultur und Architektur soll es besondere Einblicke geben.

Bei der 18. Auflage der Langen Nacht der Kunst, Kultur und Architektur in Meißen erstahlte der gut besuchte Markt am späteren Abend in warmen Farben und ließ ein wenig mediterranes Flair aufkommen. © Archiv: Claudia Hübschmann

Der 19. August ist für Nachtschwärmer reserviert. Ab 18 Uhr erleben sie Kunst, Kultur und Architektur an vielen Orten in der historischen Meißner Altstadt. Mit Lesungen, Konzerten, Vorträgen, Führungen und mehr laden die teilnehmenden Vereine und Einrichtungen zu einer stimmungsvollen Sommernacht. Unter dem Motto „Unentdeckte Orte“ stehen diesmal außergewöhnliche Plätze im Mittelpunkt, die man im Alltag eher nicht zu Gesicht bekommt. So werden Führungen im Kornhaus angeboten, das Stadttheater überrascht die Gäste mit Aufführungen im Orchestergraben und Taschenlampenexpeditionen durch die historischen Lüftungsanlagen und Dachböden und in den Katakomben des Kinos wird gezeigt, wie Kino gemacht wird, teilte die Stadtverwaltung mit.

„Nun sind die Meißnerinnen und Meißner gefragt. Um der Langen Nacht eine weitere Facette zu geben, ist das Amt für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur auf der Suche nach Eigentümern, die ihre Gärten, Hinterhöfe oder sogar Häuser für einen Abend öffnen, um Interessierten zu zeigen, welche architektonischen Schätze Meißen aufzuweisen hat“, so Stadtsprecherin Katharina Reso.

Schließlich erfährt Meißen seit einigen Jahren einen regelrechten Bauboom. An allen Ecken, vor allem in der Altstadt, wird gebaut und saniert. Viele private und gewerbliche Eigentümer haben Gebäude liebevoll hergerichtet. Oft verbergen sich hinter den Fassaden lauschige Innenhöfe, romantische Gärten und originell sanierter Wohnraum. „Dabei muss es nicht gleich der freie Zugang zu Haus und Hof sein, der zur Langen Nacht gewährt wird. Auch Führungen für kleine Gruppen sind denkbar oder ein Tor zum Innenhof, das geöffnet wird, sodass Architekturfans einen Blick hinter die Fassade werfen können.“

Hotels haben ebenfalls die Möglichkeit, den Besuchern an diesem Abend ihr Haus zu präsentieren und so parallel für sich zu werben. Interessierte Eigentümer werden gebeten, sich beim Amt für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur zu melden. Informationen sowie Anmeldungen: Christian Friedel, Telefon: 03521 467420, E-Mail: Christian.Friedel@stadt-meissen.de. (SZ)

zur Startseite