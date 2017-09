„Geheimdienste sind Fremdkörper in der Demokratie“ André Hahn, Linken-Direktkandidat für den Bundestag, über den NSA-Skandal, Waffenexporte und gerechte Steuern.

In der Pirnaer SZ-Redaktion stellte sich der Linken-Politiker André Hahn, 54, den Fragen. Seine Arbeit im Geheimdienstausschuss des Bundestages, sagt er, würde er nach der Wahl gern fortführen. Als Nächstes lesen Sie das Interview mit Frauke Petry von der AfD. © Steffen Unger

Herr Hahn, gleich in Ihrer ersten Legislatur im Bundestag haben Sie im Geheimdienstausschuss mitgearbeitet. Was haben Sie dort erreicht?

Es gab wohl kein Gebiet, auf dem so viele Skandale und Pannen aufgedeckt wurden. Daran habe ich meinen Anteil, auch wenn ich über manche Dinge leider nicht sprechen darf, ohne mich strafbar zu machen. Das ist einer der Punkte, die ich unmöglich finde. Die Geheimdienste verstoßen häufig gegen geltendes Recht – und ich darf nicht mal mit unseren Fraktionsvorsitzenden darüber reden. Brisante Dokumente haben eine Sperrfrist bis zum Jahr 2076. Viele Details wird die Öffentlichkeit nie erfahren. Mein Verständnis von parlamentarischer Kontrolle sieht anders aus.

Über den NSA-Untersuchungsausschuss dürfen Sie ja sprechen.

Wir wissen jetzt, dass die NSA nicht nur Merkels Handy abgehört hat, sondern auch massenhaft deutsche Bürger. Wir konnten beweisen, dass die NSA und der deutsche Bundesnachrichtendienst (BND) am Kabelknotenpunkt in Frankfurt am Main über Jahre hinweg Millionen Telefonate, SMS und Mails ausgeforscht haben. Der völkerrechtswidrige Drohnenkrieg der USA tötet viele unschuldige Menschen, darunter Kinder. Das geht nur, weil es in Ramstein eine Relaisstation gibt. Ohne diese US-Basis würde keine Rakete ihr Ziel finden. Viele hochrangige Geheimdienst-Leute mussten gehen, auch BND-Chef Gerhard Schindler. Das ist ein Erfolg unserer Aufklärung.

Im Kanzleramt hatten die Erkenntnisse aber keine Konsequenzen.

Richtig. Die Leute, die dort die Fachaufsicht über die Geheimdienste haben, sitzen alle noch auf ihren Posten. Obwohl die Bundeskanzlerin mehrfach erklärte, „Ausspähen unter Freunden, das geht gar nicht“, haben wir aufgedeckt, dass der BND genau das ebenfalls getan hat. Ich weiß nicht, ob es überhaupt ein Land in der EU gibt, dessen Regierung der BND nicht ausspioniert hat. Frau Merkel behauptete bei ihrer Vernehmung im Ausschuss, davon nichts gewusst zu haben. Ich glaube ihr nicht.

Die Linkspartei will alle Geheimdienste abschaffen. Sind Sie noch immer dafür?

Geheimdienste sind Fremdkörper in der Demokratie, denn sie lassen sich nicht wirksam kontrollieren. 80 Prozent aller gravierenden Vorfälle erfahre ich nicht im zuständigen Ausschuss, sondern aus den Medien. Das ist untragbar. Deshalb bleibt es bei unserer Forderung, die Geheimdienste perspektivisch zu überwinden.

Wäre das gut für Deutschland?

Die Frage ist eher: Welchen Nutzen bringen die Dienste tatsächlich für die Menschen im Land? Schauen wir nach Frankreich: Dort können die Geheimdienste jeden uneingeschränkt überwachen. Grundrechte sind weitgehend ausgehebelt. Und dennoch konnten die furchtbaren Terroranschläge nicht verhindert werden. Mehr Überwachung bringt nicht automatisch mehr Sicherheit.

Was haben Sie in Berlin für unseren Landkreis erreicht?

Anträge und Gesetzesvorlagen der Linken werden von Union und SPD grundsätzlich abgelehnt. Ich habe 231 schriftliche und mündliche Anfragen an die Regierung gestellt. Da ging es zum Beispiel um Militärflüge über dem Nationalpark Sächsische Schweiz, Pirnas Südumfahrung, für die ich mich eingesetzt habe, oder die Verringerung des Bahnlärms im Elbtal. Dadurch hat sich inzwischen einiges bewegt. Wenn man keine Mehrheiten im Parlament hat, muss man eben die Regierung so lange nerven, bis sich endlich etwas tut. Einen gesetzlichen Mindestlohn haben wir seit 2006 immer wieder gefordert. Jetzt ist er endlich Realität.

Wenn Sie wieder in den Bundestag kommen: Was nehmen Sie sich vor?

Ich werde mich in Berlin weiter für unsere Heimatregion stark machen. Meine Arbeit im Geheimdienst- sowie im Sportausschuss möchte ich fortsetzen und weiter für die Interessen der Ostdeutschen streiten, die gerade bei den Renten immer noch benachteiligt werden. Ich stehe für mehr soziale Gerechtigkeit. Dafür braucht es eine grundlegende Steuerreform. Nur die Linke hat konsequent gegen alle Kriegseinsätze der Bundeswehr gestimmt. Dabei bleibt es.

Ihre Partei will Waffenexporte verbieten. Die bringen den Deutschen aber viel Geld. Und Millionen Euro Steuern.

2005 hat Deutschland Waffen für vier Milliarden Euro exportiert, 2016 waren es schon acht Milliarden. Wir dürfen nicht länger Rüstungsgüter in Krisengebiete liefern, sondern müssen friedliche Konfliktlösungen befördern und über Entwicklungshilfe dafür sorgen, dass Menschen zum Beispiel in Afrika nicht verhungern und verdursten. Dann sinken auch die Flüchtlingszahlen.

Was will die Linke bei der Bildung tun?

In Deutschland gibt es 16 verschiedene Schulgesetze in den Bundesländern. Das ist 19. Jahrhundert, total absurd. Wir brauchen ein bundesweites Schulgesetz. Dagegen wehren sich die Bundesländer. Um das Grundgesetz zu verändern, bedarf es einer Zwei-Drittel-Mehrheit in Bundestag und Bundesrat. Die ist derzeit leider nicht in Sicht. Der Bund sollte aber mehr Mittel für die Sanierung von Schulen bereitstellen.

Was bieten Sie jungen Wählern an?

Wir fordern kostenfreie Kitas und Schulen mit einem warmen Mittagessen für alle Kinder sowie die Abschaffung der Elternbeiträge für die Schülerbeförderung. Auch junge Wähler profitieren von unseren Steuervorschlägen. Die wirklich Reichen in Deutschland müssen sich endlich stärker an der Finanzierung des Gemeinwesens beteiligen. Wer bis zu 7 100 Euro brutto verdient, soll bei unserem Konzept weniger, wer darüber liegt, mehr Steuern zahlen. Der Spitzensteuersatz soll bei 53 Prozent liegen, wie zu Zeiten Helmut Kohls. Den Steuerfreibetrag wollen wir von derzeit 8 820 auf 12 600 Euro anheben. Davon profitieren vor allem Familien und Geringverdiener.

Will die Linke das Kindergeld erhöhen?

Wir wollen 564 Euro Grundsicherung für alle Kinder. Weil das nicht sofort umsetzbar ist, wollen wir zunächst das Kindergeld auf 328 Euro anheben. Die Grundsicherung für alle soll bei 1 050 Euro liegen. Kein Berufstätiger, Rentner, Sozialhilfeempfänger oder Student hätte dann weniger. Dafür wollen wir eine Vermögenssteuer von fünf Prozent für Millionäre einführen.

Wir haben gerade die größte Fluchtbewegung seit dem Zweiten Weltkrieg erlebt. Wie blicken Sie auf das Thema?

Aktuell sind weltweit mehr als 70 Millionen Menschen auf der Flucht, vor Kriegen, Hunger, Armut und politischer Verfolgung – so viele wie nie seit 1945. Wir müssen uns fragen, welchen Anteil, welche Mitverantwortung die westliche Welt an dieser Entwicklung hat. Die Entscheidung, Menschen aus humanitären Gründen bei uns aufzunehmen, war richtig. Die Bundesregierung hatte jedoch kein Konzept für Einreisekontrollen und Registrierung. Die Kommunen wurden überfordert und dann auch noch mit den Kosten alleingelassen. Umso dankbarer bin ich dafür, dass viele engagierte Helferinnen und Helfer in unserer Region die Geflüchteten unterstützen.

Brauchen wir mehr Polizisten?

Eindeutig ja, aber nicht wegen der Flüchtlinge. Ich finde es dreist, was die CDU jetzt plakatiert: Denen den Rücken stärker, die für uns stark sind. Die Union hat in Sachsen und im Bund seit Jahren Tausende Stellen bei der Polizei abgebaut. Dass das jetzt endlich korrigiert wird, geschah nicht zuletzt auf Druck der Opposition. Eine bessere personelle und technische Ausstattung der Polizei ist allemal besser als mehr Geld für die Geheimdienste.

Das Gespräch führte Franz Werfel.

